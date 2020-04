Aaron Judge hizo una confesión sobre su lesión y sonríen los Yankees

La salud de Aaron Judge ha sido una enorme incógnita y motivo de preocupación dentro y fuera del seno de la organizaicón de los New York Yankees, pues el jardinero no ha podido mantenerse sano desde la temporada pasada y cada vez aparecen dolencias nuevas que no se habían reportado inicialmente.

Sin embargo, ahora que se ha pospuesto indefinidamente el inicio de la temporada regular de Major League Baseball, todo parece indicar que el patrullero estrella estará listo para vestirse de Pinstripes una vez que se anuncie el playball, según confesó en una sesión de Instagram Live con Damian Lillard:

Aaron Judge - Getty

“Todo marcha bien. Va mejorando la fractura en la costilla, creo que en una o dos semanas podré hacer un poco más y luego espero tener más respuestas cuando comience la temporada”, declaró el jardinero, que arrastraba una lesión en la costilla y el pulmor desde la postemporada pasada:

Aaron Judge ha cumplido su rehabilitación en Florida luego de lastimarse una de sus costillas y espera hacer swing en los próximos días. @Yankees_Beisbol #SomosDeporteVen pic.twitter.com/86sohlSnDm — Somos Deporte (@SomosDeporteVEN) April 24, 2020

"Creo que los swings consistentes y los ejercicios con pesas durante toda la temporada muerta no me dieron la oportunidad de sanar. Estaba tan frustrado por la manera en que todo terminó el año pasado, que volví a trabajar casi inmediatamente. Pensé que era algo que podía superar fácilmente y eso probablemente fue un poco costoso”, sentenció el Juez.

Los Yankees además podrán contar con el regreso de Giancarlo Stanton y se presume que hasta Aaron Hicks podría estar listo en algún punto de la temporada. Parece que, apesar de que a los fanáticos no les guste ni un poco, la suspensión de la campaña le cayó como anillo al dedo al equipo del Bronx.

Lee También