New York Yankees presumen prospecto dominicano que dominará desde la lomita

Durante años uno de los problemas más grandes a los que se han tenido que enfrentar los New York Yankees ha sido la falta de brazos confiables en su rotación y su bullpen. Es por eso que, aparentemente, ha sido un punto de énfasis para sus ojeadores y desarrolladores de talento en los tiempos más recientes.

En este sentido, las presencias de Clarke Schmidt y Deivi García de cara al futuro representan una enorme esperanza para la fanaticada de los Bombarderos del Bronx. No obstante, de acuerdo con los ojeadores de la pasada Liga de la Toronja, no fue ninguno de estos prospectos los que realmente destacó y excedió las expectativas.

Luis Medina - Pinstriped Prospects

Por el contrario, fue el relevista dominicano Luis Medina el que se robó todas las miradas, después de conseguir una efectividad de 2.25 y cuatro ponches en tan solo cinco entradas de acción en la pretemporada, algo impresionante para un pelotero de tan solo 20 años de edad y que no era considerado el mejor prospecto de la organización.

De Nagua para el mundo, orgullo de nuestro equipo de béisbol Costeros de Nagua, Luis Medina en participación de hoy con los @Yankees. pic.twitter.com/aLgvUg9uGO — Juan Carlos Hidalgo (@Juanchidalgo14) February 29, 2020

"Cuando los scouts observan a los prospectos en el entrenamiento primaveral, quedan maravillados con el brazo vivo de Medina. Vi a este niño lanzar a 97 millas", declaró el ojeador en cuestión al hablar del joven, comparándolo además con el ex Yankee Dellin Betances, uno de los relevistas más potentes y dominantes de los últimos años.

Medina aún parece no estar completamente preparado para dar el salto a The Big Show este año, pero Aaron Boone no vería con malos ojos llamarlo en algún punto de la temporada y darle la oportunidad de ganarse el cariño del Zoológico del Bronx. Ahora, al fin, hay lanzadores para rato en New York.

