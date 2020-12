James Harden sin problema alguno por la salida de Russell Westbrook

Hace poco se confirmó la marcha de Russell Westbrook a Washington Wizards a cambio de John Wall, en un trato que venía especulándose hace tiempo, pero que terminó concretándose recientemente.

Obviamente, la opinión pública y aficionados de la NBA, y sobre todo de Houston Rockets, quieren saber qué piensa al respecto la principal figura del equipo, James Harden.

Así lo dio a conocer el reconocido insider de NBA, Adrian Wojnarowski, a través del programa Get Up, afirmando que 'La Barba' no puso resistencia o se mostró afectado por la decisión de la directiva.

Las palabras de James Harden

"Él tenía una preferencia de Wall sobre Westbrook y en los últimos años esa ha sido la constante con James Harden, tiene mucho que ver con los traspasos de jugadores en Houston. Algo similar sucedió cuando salió Chris Paul", aseveró Wojnarowski.

Por otro lado, tras la pérdida de Westbrook llega John Wall, quien tiene casi dos temporadas fuera de los tabloncillos del mejor baloncesto del mundo, por lo que Rockets espera que pueda volver a su mejor nivel.

