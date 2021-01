Cam Newton habló sobre la mala temporada de New England Patriots

Por primera vez desde 2008, New England Patriots no estará presente en la fiesta de los playoffs, algo que no es para asombrarse, pues cuando un equipo de la NFL juega de la manera que lo hizo este, no se pueden esperar milagros dentro del deporte.

Todo esto ha colocado sobre los hombros de Cam Newton, un mar de críticas con respecto a su actuación como mariscal de campo titular y sucesor de Tom Brady, nada más y nada menos, tarea en la que no le fue nada bien durante la temporada regular.

Por ello, Newton se ha sincerado con los medios y habló sobre la paupérrima temporada de los de Boston, junto a su mal desempeño al mando de la ofensiva Patriota, factor que le afectó emocionalmente por tener que marcharse a casa tan temprano.

El mensaje de Cam Newton

"La calumnia que conlleva estar a la altura de las expectativas de TB12. Sí, todo eso es difícil. Lo escuchas", afirmó con respecto a suplir a Brady, asegurando que existe algo mucho peor que la crítica de los medios.

"Nada de eso es ni un segundo cercano a no poder ver a sus hijos. Solo eso. Extrañas los primeros pasos de tus hijos. No estás ahí durante la Navidad. No estás allí los cumpleaños. Y además, ¿estás apestando? Ah, hombre" , finalizó.

Lee También