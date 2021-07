FC Barcelona se reforzó en este mercado de pases con Memphis Depay. El futbolista neerlandés es la gran esperanza para liderar, junto a Lionel Messi, la delantera del equipo blaugrana. Depay se encuentra a la espera de ser presentado en el Camp Nou, pero mientras habló sobre lo que le ha supuesto fichar por Barcelona.

"Es un viaje, se convierte en algo loco, compites con todo el mundo, ves la parte oscura, pero al final vale la pena, alcanzas cierto nivel donde los sueños se hacen realidad, como ahora, que puedo cumplir un sueño al jugar para el Barça. Cosas como esta son las que valen la pena", dijo el jugador.

Memphis también se refirió a lo que se siente representar a su selección: "Cuando eres un niño ves partidos de fútbol, ves jugar a ciertos jugadores, ves que juegan por tu país y eso es lo que quieres".

"A veces me preguntaban en qué club quería jugar, y yo les decía que quería jugar en la Selección, en vez de en un equipo. Cuando he podido estar, cuando me han llamado, han sido los momentos que más me han enorgullecido", admitió el delantero.

"Cuando juegas para tu país, todos van a una. En cambio, cuando lo haces para un club, todos están compitiendo. Somos del mismo país pero a la vez cada uno es de un equipo diferente, hay rivalidades y muchas veces es duro, pero cuando juegas en la selección es bonito porque todo el mundo va a una", finalizó.