La polémica en torno a la prohibición de los clubes de la Premier League de ceder a sus futbolistas a las selecciones sudamericanas, centroamericanas y africanas a las Eliminatorias para el Mundial de Qatar sigue haciendo ruido. Pese a las advertencias de FIFA, los clubes ingleses han tomado una fuerte decisión que pone en manifiesto la guerra entre ambos organismos.

La Premier League fue la primera liga en manifestarse en contra de la cesión de jugadores convocados para las Eliminatorias en las distintas confederaciones. Esto debido a las complicaciones que implicarían su regreso al Reino Unido donde debían cumplir una cuarentena obligatoria de al menos 10 días, de acuerdo a los protocolos sanitarios del país contra la COVID-19.

La polémica ha seguido con la decisión de FIFA de prohibir a los clubes ingleses que pongan este fin de semana a los jugadores que no fueron cedidos a las Eliminatorias, según adelantaron varios medios europeos en los últimos días. Ahora, los equipos de la Premier League responden a esto y se le plantan al máximo organismo del fútbol mundial: alinearán a dichos jugadores en la fecha de este fin de semana.

Según informa el diario The Sun, luego de charlas intensas durante tres días, las autoridades de FIFA y la Premier League no se pusieron de acuerdo sobre este problema. Así, tras una conferencia virtual entre los directivos de los equipos, se llegó a un acuerdo para que los clubes afectados jueguen con dichos futbolistas y no sean impugnados. A su vez, acordaron no hacer denuncias por la utilización de estos jugadores.

Roberto Firmino y Fabinho del Liverpool son algunos de los afectados en este tema (Getty)

Ahora, ante esto, FIFA contactará a la Asociación inglesa (FA) para buscar apoyo en esta situación, mientras también intenta acordar con el gobierno británico una forma para que los jugadores puedan ser cedidos en la próxima Fecha de Eliminatorias entre octubre y noviembre. Si no hay acuerdo, es muy probable que haya sanciones para estos equipos que desafíen la advertencia que se les impuso.

Brasil presiona a FIFA

Mientras esta polémica se desarrolla en Inglaterra, en Brasil hay mucho malestar contra FIFA por la postura que ha tomado. El conjunto verdeamarelo fue de los más afectados por la decisión de los equipos de no ceder a sus futbolistas para las Eliminatorias. Por lo cual, desde la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) presionan al máximo organismo para que se confirme la suspensión de los futbolistas de la Premier League que no fueron cedidos.

¿Qué clubes no cedieron jugadores a sus selecciones?

De acuerdo a lo citado por The Sun, Chelsea (Thiago Silva), Leeds (Raphinha), Liverpool (Alisson, Fabinho y Firmino), Manchester United (Fred), Manchester City (Ederson y Gabriel Jesús), Newcastle (Almirón), Watford (Sierralta) y Wolves (Raúl Jiménez) son los equipos que decidieron no ceder a sus futbolistas para las Eliminatorias y son los que tienen pensado utilizarlos este fin de semana, pese a lo dicho por FIFA.