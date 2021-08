Existen muchas posibilidades que aportan los dispositivos que no siempre se conocen al dedillo y que aportan una enorme gama de facilidades.

El celular se ha transformado en una de la mano, prácticamente un miembro más del cuerpo. Una enorme mayoría del mundo utiliza a rabiar su dispositivo, para un sinfín de funcionalidades, ya sea para entretenerse en las redes sociales, como para aprovechar aplicaciones en el ámbito laboral.

Los estudios aseguran que el uso va in crescendo en la cantidad de horas que uno pasa con el foco en el celular, hay algunas proyecciones que en algún punto asustan en cuanto a una dependencia adictiva.

Más allá de la navegación extensa en los recovecos del dispositivo, existen decenas de opciones que no se conocen en profundidad, muchas variantes que ofrecen tanto Android como iOS para ahorrar tiempo o mejorar la experiencia.

25.Estirar la duración de tu batería

Cómo estirar la duración de tu batería

La cuenta regresiva de la cantidad de batería del celular puede despertar la desesperación, inducir en un estado de locura, de ansiedad, sobre todo si no se tiene al alcance la chance de conectar a la red eléctrica.

Hay algunos trucos para extender la vida en Android. En primera instancia hay que ir a ajustes, apagar bluetooth, GPS y todo lo que consuma mucha batería y luego es necesario clickear en modo ahorro. Así se contará con un tiempito más.

24.Limitar las llamadas y textos

Cómo limitar las llamadas y textos

La vorágine de la actualidad implica una disponibilidad full time a todo tipo de circunstancias, ya sea para los jefes y las obligaciones del trabajo, así como a los compromisos sociales y familiares.

Si se desea apagarse o desconectarse se puede acudir a marcarle al celular qué llamadas y textos se quiere recibir. Hay que ir a ajustes, clickear en no molestar y después en configuración, ahí se elige de qué contactos se permite recepcionar.

23. Variar las emisiones de luz del celular

Cómo variar las emisiones de luz del celular

La luz del dispositivo puede molestar durante las noches, tanto a las retinas, así como si uno comparte un ambiente con otra persona y quiere continuar con su entretenimiento. Esto se vincula con las tonalidades azules.

Hay una manera de configurar qué tipo de iluminación irradiará el celular, para eso es menester descargar la app Twilight, esto posibilitará definir qué tipo de luz queremos a partir de una hora específica del día.

22.Desbloquear tu celular de manera automática

Cómo desbloquear tu celular de manera automática

La seguridad del celular se erige en un aspecto vital, sobre todo en esta actualidad en la que proliferan los robos en la vía pública. Por eso en general se intensifica las medidas como el bloqueo, con diferentes variantes, ya sea números o patrones.

Existe una chance para determinar en qué lugares uno se siente tranquilo para usar el dispositivo, para lo cual hay que activar el GPS, luego ir a ajustes de android y clickear en bloqueo inteligente y definir qué zonas son ideales y googlearlas para que el smartphone lo identifique.

21.Identificar las canciones favoritas

Cómo identificar las canciones favoritas

¿Quién no ha vivido una situación en la que escucha una canción y no recuerda el nombre? Esto sucede a menudo, sobre todo cuando se visita la casa de un amigo o se dispersa un ratito en un bar.

Android dispone de una herramienta para averiguar al instante los datos del intérprete y el tema. Apenas hay que clickear en el micrófono de Google Search y preguntar “¿qué canción se escucha?”. Y el resto será magia.

20.Optimizar tu celular

Cómo optimizar tu celular

Con el paso del tiempo y sobre todo el uso intensivo y la descarga de muchas aplicaciones e imágenes, el celular tiende a volverse algo lento. Una situación que genera fastidio, así como entorpece el aprovechamiento de todas sus funciones.

En ese escenario existe una vía, que puede ayudar. Es necesario dirigirse a la configuración, luego a ajustes y acceder a “acerca del teléfono”. En esa pantalla se debe identificar “número de compilación” y dejar presionando hasta que aparezca el símbolo de activado.

19.Prestar el celular con tranquilidad

Cómo prestar el celular con tranquilidad

Las gotas de transpiración brotan del rostro cuando alguien nos pide el dispositivo prestado un ratito, no importa el grado de confianza que le tengamos a esa persona, lo que hay en nuestro celular es como desnudar el alma.

Afortunadamente Android ofrece un camino que aporta tranquilidad, una función que se llama “modo invitado”. Solo hay que ir a ajustes, buscar esta opción y ahí se podrá seleccionar que aplicaciones permitirás que acceda esta persona.

18. Escuchar una conversación en lugar de leerla

Cómo escuchar una conversación en lugar de leerla

Supongamos que no tienés tiempo o no deseas sumergirte en la tarea de leer de manera completa un chat muy largo o tal vez no dispongas de la atención para repasar de principio a fin un texto en un sitio web.

Hay una variante que aporta una ayuda para esta situación, que es escuchar. El acceso es muy sencillo, apenas hay que dirigirse a los ajustes de Android, hallar la opción accesibilidad y activar el TalkBack. Un mecanismo muy rápido y fácil.

17.El juego escondido de Android

Cómo encontrar el juego escondido de Android

Que sensación más hermosa encontrarse con un regalo, y sobre todo algo que no se esperaba en el celular. Resulta que existe un juego oculto en Android, que no se visibiliza en el inicio, y para el cual hay que buscarlo en las profundidades.

Google lo tiene inmerso como una bella sorpresa, es cuestión de ir a ajustes, luego a “acerca del teléfono”, para clickear con velocidad sobre la opción “información de software” y se abrirá el juego. ¡Qué emoción!

16. Encontrar una canción en Iphone

Cómo encontrar una canción en Iphone

En el mundo de Apple también prevalecen atajos desconocidos, decenas de variables que aporta iOS para facilitar la experiencia del usuario, que seguramente no se disponían a primera mano.

En cuanto a la habitual dificultad de recordar el título de una canción, o su intérprete, el Iphone brinda una herramienta muy útil. Solo hay que ingresar a Apple Music y redactar una frase del tema y clickear buscar. Así aparecerán las opciones y voalá.

15. Bloquear anuncios

Cómo bloquear anuncios

La proliferación de promociones se constituye en una constante en diversas plataformas, pero sobre todo a través de mensajes de texto en iOS. Un fastidio que no se detiene, que molesta y que incluso puede abrir las puertas a una estafa.

Por eso, el sistema entrega una herramienta, que consta de apoyarse en el mensaje, tocar en el símbolo i y se desplegará un menú, donde todo el proceso culminará al clickear “bloquear contacto”. Así ya no se recibirá más nada de ese destinatario.

14. Proteger las imágenes con contraseña

Cómo proteger las imágenes con contraseña

En diversas ocasiones recibimos fotos o generamos imágenes que preferimos guardar con recelo y mucho cuidado, las que deseamos que no se puedan ver fácilmente, ya sea para los malhechores que puedan robar el dispositivo o por intimidad.

iOS no tiene un camino muy directo para meterle un candado a un álbum, pero se puede seleccionar las postales, clickear en compartir y seleccionar en “enviar a notas”. Luego en esa aplicación se le genera una clave y quedan a disposición.

13. Un atajo para sacar una foto

Un atajo para sacar una foto

El dispositivo permite que uno pueda registrar todo tipo de experiencia personal, con la calidad de definición de la actualidad, sobre todo en el universo IPhone que posee cámaras impresionantes, tanto para sacar fotos como para generar videos.

En algunas oportunidades se erige en una necesidad imperiosa reaccionar con velocidad y el mecanismo de desbloquear y buscar el ícono de la camarita puede perjudicar. Por eso hay un camino más rápido, que se trata de apretar el botón de subir el volumen. ¿Lo sabías?

12.Eliminar todas las alarmas

Cómo eliminar todas las alarmas

Muchas personas padecen el acto de abrir los ojos y despertarse a la mañana temprano. Para eso, el celular ofrece una metodología interesante y útil al poder programar muchas alarmas, así una gran cantidad de personas diagraman el pitido para asegurarse.

Claro que también se torna en un fastidio ingresar a ese apartado del dispositivo a cancelar cada una de esas alarmas. Por eso, iOS tiene un truquito, sobre todo para los fines de semana, que consta de decirle a Siri que borre o elimine todos los avisos.

11.Que Siri sea hombre o mujer

Cómo hacer que Siri sea hombre o mujer

Hace unos años, cuando se masificó la comercialización de IPhone la gran mayoría de los usuarios se maravillaban con la herramienta de Siri, ese asistente de voz tan característico, que en habla hispana posee una tonalidad muy distintiva.

Claro que no muchos saben que se puede modificar y elegir que nos hable con una modulación masculina. Solo es necesario sumergirse en ajustes, luego buscar en Siri y después en “voz de Siri”.

10.Grabar la pantalla de Iphone

Cómo grabar la pantalla de Iphone

La tecnología no detiene su avance intenso y mejorador. Siempre hay un paso nuevo, una solución distinta o un enfoque práctico para ofrecer un crisol de posibilidades. En esa línea, IPhone hace tiempo que incorporó la herramienta de grabar la pantalla del dispositivo.

Impresionante, pero iOS ofrece la chance de capturar en video lo que se reproduce en el celular, así se permite capturar videos o incluso armar un tutorial para ayudar a una madre o una abuela. Solo hay que dirigirse a centro de control en ajustes y clickear en “grabación de pantalla”.

9.Un atajo para sacar una foto en Android

Un atajo para sacar una foto en Android

Por ahí uno se encuentra en un safari y se acerca un león o un elefante, o tal vez se encuentra en la vía pública con un ídolo. En ese tipo de situaciones en las que escasean el tiempo para abrir el dispositivo y llegar hasta la cámara, hay un puente directo.

La inmensa mayoría de los celulares con sistema Android tienen un atajo hermoso, que facilita todo, solo hay que realizar un doble click rápido en el botón de encendido. También se puede personalizar y elegir qué tecla deseamos yendo a sistema, luego gesto y finalmente a “acceso rápido a la cámara”.

8.Usar el volumen como disparador de cámara

Cómo usar el volumen como disparador de cámara

En la misma sintonía que el truco anterior, hay otro camino para predeterminar que los botones laterales de volumen funcionen también como elemento para sacar fotos. Una vía rápida para evitar el tráfico de desbloquear el dispositivo.

Para configurar esta opción es muy posible que sea necesario dirigirse a ajustes, luego a ajustes de la cámara y por último ubicar “función del botón volumen”, en ese campo asegurarse que figure “hacer fotos”. Y listo.

7.Zoom en cualquier pantalla

Cómo hacer zoom en cualquier pantalla

¿No te gustaría agrandar lo que aparece en la pantalla de tu celular? En muchas oportunidades y situaciones de la manipulación del dispositivo el usuario desearía poder realizar un zoom para leer de manera sencilla.

Eso no es un problema, porque los Android cuentan con esa opción, que simplifica la experiencia. Solamente se debe encontrar en la configuración la pestaña “accesibilidad” y una vez adentro buscar el campo “ampliar”. Una vez activado se podrá utilizar el efecto de lupa con un triple toque en cualquier punto de la pantalla, incluso moverse como si se navegara en un mapa. Espectacular y muy valioso para los que tienen alguna dificultad óptica.

6. Reiniciar el celular sin sacar la batería

Cómo reiniciar el celular sin sacar la batería

Por más que uno haya comprado un equipo de alta gama, siempre puede pasar que se tilde, lo cual puede despertar el pánico, la desesperación y la ansiedad. Claro que antaño la vía era sacar la carcasa y quitar la batería.

Esto ya no es posible, porque la inmensa mayoría de los celulares vienen con la batería incorporada. Entonces el camino ahora a recorrer se trata de mantener pulsado el botón de encendido durante largos segundos, eso originará un reinicio forzado y sobre todo que la respiración vuelva a la normalidad.

5.Replicar el dispositivo celular en la TV

Cómo replicar el dispositivo celular en la TV

Impensado hace unos años, pero en la actualidad con la tecnología de avanzada y al alcance de la mano aparece una posibilidad fabulosa de ver el celular en la televisión. Sí, replicar nuestro dispositivo en el smart.

Android ofrece esta herramienta, claro que no se podrá llevar a cabo en una TV de los 90, pero con cualquier pantalla plana moderna sí. Solo hay que dirigirse a ajustes rápidos, clickear en enviar y seleccionar el dispositivo del listado que se abrirá. Una vez generado ese puente que parece mágico, sería interesante configurar el celular en horizontal para que se aproveche mejor la superficie.

4.Ver el porcentaje de la batería

Cómo ver el porcentaje de la batería

La batería puede definir nuestro día, construir un clima de mal humor cuando se está ingresando en la última recta y la amenaza del apagado se avecina. Difícilmente no se sufra con esa probabilidad latente, sobre todo durante una larga jornada fuera de casa.

Entonces hay muchas variantes, algunas personas solo les gusta ver el ícono, pero muchas otras anhelan visualizar el número exacto. Para configurar esa opción hay que ir a ajustes, luego a la pestaña batería y activar “porcentaje de batería”. Así quedará constantemente en la pantalla de inicio para ofrecer un diagnóstico más certero.

3.Aumentar la velocidad de las animaciones

Cómo aumentar la velocidad de las animaciones

Como si fuese un pasadizo secreto en una casona, Android tiene un menú oculto, que se llama opciones de desarrolladores. Para abrir esa puerta hay que dirigirse a sistema, información del dispositivo y clickear ocho veces en el campo llamado “número de compilación”.

Una vez activado ese apartado, se podrá modificar la velocidad de las animaciones, para optimizar sobre todo los videos. 1x es la velocidad normal, mientras que 2x es el doble de lento, ya será cuestión de configurar al gusto y piacere de cada uno.

2. Responder directamente desde las notificaciones

Cómo responder directamente desde las notificaciones

Supongamos que la vorágine de las comunicaciones nos sumerge en una interacción con muchas personas y en diferentes aplicaciones de manera simultánea. Por ahí, uno habla con un jefe por WhatsApp, a la vez que un amigo nos escribe por Facebook.

Para evitar cambiar de una pestaña a la otra, hay una posibilidad de responder directamente sobre la notificación que generar Android. Solo hay que tocar en “responder” y se nos permitirá resolver rápidamente sin cambiar de pantalla.

1.Regresar a la aplicación recientemente utilizada

Cómo regresar a la aplicación recientemente utilizada

Los que se sientan largas horas delante de una computadora han desarrollado el gesto intuitivo de moverse de una pestaña a otra con la combinación de las teclas Alt+Tab. Ese mismo mecanismo se puede aplicar en los celulares.

Esto da la posibilidad de retornar a la aplicación que se utilizó recientemente, para dos veces rápido en el ícono “recientes”, que en Android es ese símbolo de un cuadrado. Maravilloso, sencillo y muy práctico. Pruebalo.