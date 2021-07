La música modifica la vida de millones de personas, en ese lenguaje tan único y poderoso se encuentra un acto mágico, que estimula las emociones y que construye un canal impresionante para alegrar la cotidianidad.

Una enorme mayoría de la población mundial disfruta de artistas gigantes, que en algún momento tuvieron que enfrentarse a la compleja labor de determinar un nombre para la banda, una marca indisoluble que los acompaña para siempre.

Por eso existen diversos motivos para la elección del apodo, que sigue siendo un misterio o una incógnita para muchas personas. Por eso, esta recopilación de los factores que influyeron para elegir el nombre de los grupos más grandes del planeta. Una variopinta gama de situaciones que incidieron, desde una ocurrencia repentina hasta debates prolongados.

25. The Beatles

The Beatles (Fuente: Getty Images)

Indudablemente la banda más influyente de toda la existencia del rock, un verdadero antes y después. Los cuatro magos de Liverpool se constituyen en un paradigma, un cambio de era, una leyenda.

¿Cómo surgió ese nombre tan famoso? Cuenta la mitología que el enorme John Lennon soñó, en su niñez, con un escarabajo, que en inglés se escribe beetles. La idea gustó en el seno del grupo, pero decidieron agregarle un juego de palabras con beat, que se relaciona con los tiempos de la música. La conjunción de esos dos términos generó Beatles.

24. Pink Floyd

Pink Floyd (Fuente: Getty Images)

Inconfundible, con un par de acordes o de esos clímax sonoros interminables y tan únicos cualquier ser humano percibe que suena Pink Floyd. La banda británica rompió con los paradigmas y alcanzó la cima mundial con un sonido alejado de lo comercial y cargado de complejidad compositiva.

El primer nombre fue Screaming Abdabs, pero a partir de la confusión con otra agrupación de similar denominación se reunieron a pensar uno nuevo. Cuentan que Syd Barret propuso The Pink Folyd Sound, pero... ¿por qué? Se debía a una conjugación de Pink Anderson y Floyd Council, dos músicos bluseros de esa era. Claro que con el tiempo se eliminaron los términos the y sound.

23. AC/DC

AC/DC (Fuente: Getty Images)

El rock en su estado más puro, esos riffs maravillosos que cualquier ser humano reconoce al instante. Este magnánimo grupo inglés ha inspirado a decenas de generaciones con su sonido, con su impronta y sigue vigente en cada rincón de la Tierra.

Los hermanos Malcom y Angus Young se toparon con la marca insignia por un evento azaroso. Resulta que detuvieron la vista en una máquina de coser de su hermana, que llevaba la terminología de AC/DC, que refiere a la corriente alterna y directa. Intuitivamente, los Young sintieron que era perfecto para su banda.

22. Megadeth

Megadeth (Fuente: Getty Images)

Un desplante, un destrato y la emoción de sentirse excluido alineó todo el contexto para esta peculiar manera de llamar a una banda. Dave Mustaine padeció en carne propia el sinsabor de quedarse afuera de Metallica.

Apenas sus compañeros lo echaron, el músico se juramentó crear un nuevo grupo, pero sobre todo se movilizó por la ira, por el deseo de ser más letales que sus examigos de ruta. Claro que el destino ayudó, porque se topó con un panfleto político que refería a las mega muertes en el mundo, por el accionar bélico. Entonces entendió que Megadeth acuñaba todo el espíritu ideal para su propio emprendimiento musical.

21. Led Zeppelin

Led Zeppelin (Fuente: Getty Images)

Otra de las bandas más icónicas, con su novedosa propuesta de eternas zapadas, pero sobre todo por el power que le imprimieron a la escena musical y por la calidad de sus integrantes, varios de los cuales están considerados de los mejores en cada uno de sus instrumentos.

Claro que a la hora de bucear en el punto cero se disparan varias corrientes teóricas, una que refiere a un robo de inspiración y la más avalada se vincula con una charla entre Jimmy Page y otros compañeros durante una grabación. Cuando confesó que deseaba construir su propio grupo, Keith Moon bromeó con la idea y le dijo que fracasaría como un zepelín de plomo, es decir, “like a lead zeppelin”.

20. Guns 'N' Roses

Guns 'N' Roses (Fuente: Getty Images)

Ícono total de la década de los 90, donde vivió un furor de expansión planetaria. Ese rock potente, y matizado con una estética particular, recorrió todos los recovecos del mundo e ingresó en los livings de todos los hogares.

Un nombre característico, que quedó grabado a fuego en el inconsciente colectivo. La piedra basal engloba una historia bastante sencilla, dado que la formación original provenía de dos grupos anteriores: L.A. Guns y Hollywood Rose. Entonces, optaron por combinar ambas denominaciones para generar el definitivo Guns And Roses, que en castellano aplica como a una contrariedad porque sería armas y rosas.

19. The Ramones

The Ramones (Fuente: Getty Images)

No hace falta presentaciones, estas dos palabras pulularon en ciento de miles de millones de remeras en toda la Tierra. Una marca que trasciende lo musical y que representa un espíritu, un estilo de vida.

Los máximos referentes del punk rock, o al menos los que lo irradiaron con mayor éxito. Claro que esta banda no solo se llama The Ramones, sino que todos sus integrantes lo adoptaron como apellido. Dee Dee Ramone, el bajista, fue el creador de esta insigna y su inspiración se basó en Paul McCartney. ¿Cómo? Sí, el hombre de Los Beatles utilizaba como seudónimo en los hoteles el apócope de Paul Ramone.

18. Iron Maiden

Iron Maiden (Fuente: Getty Images)

El heavy metal en su máxima expresión, cierto que este estilo siempre dispuso de una vinculación con una simbología algo extrema. En el caso de esta mítica banda, el origen se entrelaza con una situación violenta.

El fundador de la agrupación, el bajista Steve Harris, según cuenta la leyenda halló un raptus de inspiración en una película. El músico disfrutó del film El hombre de la máscara de hierro, de 1939, y en un fragmento se veía un elemento de tortura denominado Iron Maiden. Una especie de ataúd con clavos oxidados que se utilizó en la Edad Media, donde se encerraba a las víctimas hasta que morían desangrados.

17. The Doors

The Doors (Fuente: Getty Images)

Uno de los frontmans más maravillosos de la historia del rock, Jim Morrison, un talentoso innato, que le agregó un vuelta de rosca con su manera de dominar el escenario y su voz inconfundible.

El cantante también se distinguió por la capacidad de recitar poesía durante las largas improvisaciones en vivo. Justamente en el arte de las rimas está el quid de la cuestión. El nombre de la banda tiene su raíz en un verso del poeta William Blake, que reza: "If the doors of perception were cleansed, every thing would appear to man as it is: infinite”.

16. Joy Division

Joy Division (Fuente: Instagram)

Los oriundos de Manchester se subieron al movimiento punk y apretaron las clavijas para generar una rama, que luego adquirió identidad propia en lo que se conoce como post-punk. Estos ingleses apenas recorrieron escenarios durante cuatro o cinco años, pero fue suficiente para trascender.

El nombre original fue Warsaw, en honor a una canción de David Bowie, pero la coexistencia con otra agrupación de Londres, Warsaw Pakt, entendieron que lo mejor era cambiar. Así se basaron en una especie de homenaje reflexivo con Joy Division, que refería a un conjunto de mujeres judías explotadas sexualmente en los campos de concentración nazi. En un primer momento recibieron fuertes críticas y los acusaron de fanáticos del nazismo, aunque después lograron explicar su verdadera intención.

15. Black Sabbath

Black Sabbath (Fuente: Wikipedia)

Icónicos y creadores de una trompada directa al mentón. La legendaria banda Black Sabbath marcó un paradigma a fines de los sesenta con la cimentación de lo que se conoce como heavy metal. Estos ingleses que trascendieron con esa oscuridad y guitarras poderosas.

Claro que en los albores, la banda se dedicaba al blues, pero todo cambió, incluso el nombre. El bajista Geezer Butler se sumergió en un cine a ver el film de terror Las tres caras del miedo, que en inglés se presentó como Black Sabbath. Tras esa experiencia peculiar, con una película oscura, el músico escribió una canción con ese título. Desde ese episodio, la agrupación se inclinó por el ocultismo y viró su sonido y en definitiva a su nueva denominación.

14. Soda Stereo

Soda Stereo (Fuente: Wikipedia)

Los precursores de Latinoamérica, el grupo más influyente del continente, que abrió las fronteras y atrapó el corazón de todos los países de la región. El trío que lideró el inolvidable Gustavo Cerati marcó un antes y un después con su impronta, su sonido, su calidad y sus melodías.

Lo cierto es que cuando eran jóvenes universitarios, estudiantes de Publicidad, se reunían en un garaje del barrio de Belgrano, en Argentina. El cantante recibía a sus laderos con sifones de soda (agua gasificada), entonces los amigos de la banda bromeaban con que su música era burbujeante como esa bebida. Eso despertó una idea de relacionarlo con el sonido estéreo y surgió Soda Stereo.

13. R.E.M.

R.E.M. (Fuente: Getty Images)

No existe una regla o un camino específico para encontrar el nombre de una banda. Por eso cada caso encierra un sinfín de particularidades. Como el caso de este grupo pop maravilloso, que endulzó los oídos de cientos de miles de fanáticos.

El debut fue bajo el apodo de Twisted Kites, pero a los meses los integrantes sintieron la necesidad de modificarlo. Parece que abrieron un diccionario para bucear por palabras y se toparon con la sigla R.E.M, que refiere a una fase del sueño, la más profunda (movimientos oculares rápidos).

12. Deep Purple

Deep Purple (Fuente: Wikipedia)

Todo adolescente que se familiariza por primera vez con un instrumento, sobre todo el bajo, comienza con los acordes de Smoke on the water, el hit de Deep Purple. Esa banda inglesa de los sesenta que rompió varios paradigmas.

Más allá de la obvia referencia a un color morado profundo, o a la implicancia a la psicodelia, el meollo de todo se encuentra en un consejo de una abuela, la de Ritchie Blackmore. Esta tierna abuelita amaba la canción Deep purple, que fue número uno en 1933, y siempre le pedía a su nieto que la escuchara y la interpretara con su grupo, que en primera instancia se llamaba Concrete God.

11. Blink 182

Blink 182 (Fuente: Getty Images)

Maravillosa combinación de punk, aceleración, virtuosismo instrumental con melodías claras. Esta banda irrumpió la escena del 2000 y causó un furor estruendoso. En épocas de MTV, Blink 182 se convirtió en un verdadero fenómeno y el nombre ayudó, porque se sumergía rápidamente en la cabeza.

Hay varias leyendas, algunas remiten a que los músicos contaron las veces que Al Pacino escupió la palabra fuck en Scarface, pero no es cierto. Lo concreto que llegó con la explicación de Mark Hoppus, es que el grupo grabó un demo bajo el seudónimo Blink. Cuando la compañía se prestaba a lanzarlo descubrieron que ya existía una banda con ese nombre en Irlanda. Los ejecutivos apuraron a los californianos en pensar una nueva marca. Ante la insistencia y en un llamado telefónico, Hoppus les dijo que le agregaran el 182, sin ninguna razón más que una ocurrencia rápida para salir del paso.

10. Foo Fighters

Foo Fighters (Fuente: Getty Images)

Tras el intempestivo final de Nirvana, el baterista Dave Grohl sintió el deseo de componer, cambiar el amor de la batería por la guitarra y el canto y creó una de las agrupaciones más innovadoras de los 2000, Foo Fighters.

Se estima que el nombre deriva de un mito de la segunda guerra mundial, un fenómeno extraterrestre que avistaron pilotos de todas las nacionalidades, tanto británicos, estadounidenses, alemanes y japoneses. Se trataba de unas especies de bolas de fuego luminosas que flotaban entre las nubes, que fueron investigadas por todos y nunca se halló una explicación lógica o empírica.

09. Duran Duran

Duran Duran (Fuente: Getty Images)

Glam, pop, estética. Estos ingleses abrieron las puertas a una corriente a fines de los 70 y principios de los 80. Unos pioneros que fundieron elementos diversos como el new wave y new romantic e inspiraron a cientos de bandas como Depeche Mode.

El nombre se basó en un personaje de una película de ciencia ficción, protagonizada por la enorme Jane Fonda, que se llamó Barbarella. Los jóvenes flashearon con el papel que interpretó Milo O’Shea, sintieron una conexión inmediata con esas dos palabras y la adoptaron con su identidad.

08. Green Day

Green Day (Fuente: Getty Images)

Aceleración hasta un beat inalcanzable, pero mixturado con mucha claridad en la voz y un aire fresco. Todo el mundo conoce la potencia de Green Days, esa banda norteamericana que refundó de algún modo el punk rock, al que pudieron imprimirle un sello distintivo, mucho menos pesado y más amable al paladar, aunque con mucha fuerza.

Pululan diversas versiones del germen que dio vida al nombre. El más remanido refiere a una canción que escribió Billie Armstrong, cuando todavía se llamaban Sweet Children, bajo el título de Green Day, en referencia a fumar marihuana. Otra más bizarra habla de un reto mala onda de un director del secundario, cuando los adolescentes abandonaron los estudios para dedicarse al rock, quien les habría dicho: “Habrá un día verde en el infierno antes que ustedes hagan algo de sus vidas”.

07. Alice Cooper

Alice Cooper (Fuente: Getty Images)

¡Qué nombre más llamativo! Esta poderosa banda norteamericana adoptó la denominación de una mujer, pero que incluye una leyenda oscura para esa decisión. Originalmente oriundos de Arizona, la agrupación varió varias veces su identidad, hasta que afincados en California vivieron una noche especial.

Cuentan que los músicos practicaron una sesión de espiritismo, se sometieron al juego de la ouija y se contactaron con el espíritu de una dama del siglo 17, que les comunicó que se llamaba Alice Cooper. Desde ese punto, los shows adquirieron ese tono tétrico y el atuendo peculiar de negro, con maquillaje femenino.

06. Beastie Boys

Beastie Boys (Fuente: Getty Images)

Irrumpieron en la escena como una aplanadora, los noventa estuvieron marcados por novedades constantes, por variantes musicales que brotaban de la tierra e hipnotizaban a las masas. En ese periodo se destacaron los Beastie Boys, un banda ecléctica, de difícil encasillamiento, pero que sacudió con los estándares con ese rap con fuerza y elementos muy modernos.

El nombre proviene de un acrónimo que se inventaron estos locos lindos, que juntaba las palabras Boys Entering Anarchistic States Toward Internal Excellence, es decir, chicos entrando en estados anárquicos hacia la excelencia interna.

05. Kiss

Kiss (Fuente: Getty Images)

Un antes y un después de la música mundial. Una banda que marcó a generaciones y generaciones y que se sumergió hasta en los rincones más recónditos de la Tierra. Un grupo que no solo transformó al mundo con sus guitarras y esas voces tan singulares, sino que patearon el tablero con su imagen, con ese maquillaje característico de los rostros de los integrantes.

Suena extraño que este sonido poderoso se identifique con la palabra Kiss, que suele remitir a situaciones tiernas y románticas. Lo cierto es que Paul Stanley explicó hace muy poco tiempo la verdad, o una de ellas, al asegurar: “Pensé que era algo que le sonaría familiar a cualquiera, da igual en que parte del mundo se encontrara. Era el tipo de nombre que, con una palabra así, te haría decir: 'Oh, he escuchado hablar de Kiss'. Además, tiene muchos significados distintos, puede ser un beso de pasión, el beso de la muerte, cualquier cosa”.

04. Metallica

Metallica (Fuente: Getty Images)

Cuidado, que ahí viene esa bola arrolladora que es Metallica. Una banda poderosa, con riffs de guitarras que derriban paredes y una base de batería que martilla hasta el escudo del Capitán América.

Los estadounidenses construyeron un mito con su música y el nombre les cuaja perfectamente. Ahora, ¿de dónde salió? Resulta que en su juventud se vivía el apogeo del intercambio de cassettes (millennials abstenerse) y fanzines. Un amigo de Lars Ulrich editaba una de esas publicaciones caseras y le pidió ayuda para el título, en ese brainstorming quedaron como finalistas Metal Manía y Metallica. Lars convenció que vaya por la primera opción, porque él deseaba la segunda para su banda.

03. Queen

Queen (Fuente: Getty Images)

Desde Inglaterra al mundo, esta banda cambió para siempre la escena del rock, con su mixtura única de diversos estilos y principalmente por el talento descomunal, pocas veces visto, de Freddie Mercury. Claro que a partir de la película estrenada hace pocos años, el público se sumergió en el gen de la llegada del cantante.



“Yo pensé en el nombre "Queen". Es un nombre fuerte, muy universal e inmediato. Visualmente tenía mucho potencial y estaba abierto a toda clase de interpretaciones. Yo era consciente de las connotaciones gay, pero era tan solo una de sus facetas”, admitió Freddie cuando le preguntaron por el nombre de la banda.

02. The Rolling Stones

The Rolling Stones (Fuente: Getty Images)

Mitos vivientes, hombres que parecen nadar en una juventud eterna, los Rolling Stones son la banda más enorme del planeta. Esos jóvenes que brotaron de Inglaterra como una especie de antinomia de The Beatles no detienen su paso arrollador y permanecen vigentes como nunca.

En 1962, en el mítico Marquee de Londres se presentaron con ese nombre y nunca más lo abandonaron. Todo se remite a una inspiración en una canción de blues de Muddy Waters, denominada Rollin' Stone. Las piedras siguen rolando.

01. U2

U2 (Fuente: Getty Images)

Una letra y un número, apenas esos dos símbolos. Pocos imaginaban que eso alcanzaría para transformarse en un fenómeno interplanetario y brotar de las húmedas tierras irlandesas para esparcirse en los oídos de millones.

Muy jóvenes se encontraron por avisos en el diario en la cocina de la casa del baterista. Desde ahí brotó la magia y el desafío de hallar el nombre para ese grupo de entusiastas, muy alejados de la calidad musical que le conocemos. Parece que un amigo, que les hacía los diseños, garabateó U2 y gustó. Otros dicen que hace referencia a un avión yankee espía que derribaron los rusos y hay quienes consideran que es un juego vinculado con tú también.