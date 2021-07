Sin Rafael Nadal, el único ganador de dos medallas doradas sabiendo que una de ellas fue por hacer equipo con Marc López, un total de seis participantes, una de ellas por la modalidad de dobles, comienzan a desempeñar su tarea dentro del tenis por los Juegos Olímpicos que se llevan a cabo en Tokio 2020. Recordemos que dicha disciplina es la quinta con más preseas obtenidas en la historia de las marcas de la delegación por olimpiadas con un total de 12, de las cuales dos son de oro, siete de plata y tres de bronce.

En esta oportunidad, repasaremos contra quiénes juegan Paula Badosa, Alejandro Davidovich, Pablo Andújar, Roberto Carballés Baena y la dupla Garbine Muguruza-Carla Suárez (ellas dos son las únicas que no disputan un Juego Olímpico por primera vez), otros representantes de nacionalidad española que saben que en este deporte pueden ser protagonistas. Los partidos se disputarán en la pista de tenis de Ariake este sábado 24 de julio a partir de las 04:00 AM (hora española) con transmisiones EN VIVO y EN DIRECTO de Eurosport, DAZN y RTVE.

Tokio 2020: ¿Contra quiénes juegan Alejandro Davidovich, Pablo Andújar y Roberto Carballés Baena en los Juegos Olímpicos?

El más seguro en cuanto al orden de los partidos es Alejandro Davidovich Fokina (35), quien va a estar comenzando a disputar su ronda tenísitica ante el portugués Pedro Sousa (120). El joven de 22 años es una de las esperanzas tenísticas y su camino iniciará ante un rival al cual solamente enfrentó en un Challenger de Alicante con resultado en contra de 6-2, 4-6 y 6-0. Su partido comenzará a las 04:00 hora de España.

Los siguientes a mencionar no solamente juegan en la misma cancha (4), sino que dependen de cuánto dure el duelo entre la serbia Nina Stojanovic y la nipona Nao Hibino para que se pongan en marcha. Terminado ello, el momento es para Roberto Carballés Baena (168), quien reemplaza la baja de Nadal, y no la tendrá para nada fácil el hombre de 28 años porque chocará con el georgiano Nikoloz Basilashvili (42), hombre que domina el historial entre sí por 2-0 aunque no se ven las caras desde el ATP 250 de Antalya 2018. El tiene un horario aproximado de 05:30 hora de España.

Al culminar los mencionados, el turno será para Pablo Andújar (65), el más experimentado de todos con 35 años de edad, quien jugará frente al francés Ugo Humbert (28), siendo el primer choque oficial entre ambos. El partido tiene un horario aproximado de 07:00 hora de España.

Tokio 2020: ¿Contra quiénes juegan Paula Badosa y la dupla Garbiñe Muguruza-Carla Suárez en los Juegos Olímpicos?

En la cancha 9 de la pista de tenis de Ariake, las siguientes a mencionar van a hacer su estreno en suelo japonés. Después de que jueguen el italiano Lorenzo Musetti contra el australiano John Millman, será el turno para Paula Badosa (29) que con sus 23 años va a intentar iniciar de buena forma ante la francesa Kristina Mladenovic (63). La nacida en Nueva York, nacionalizada por el país de su padre Josep, se quedó con el único duelo entre sí afrontado en el Torneo WTA de Lyon por 7-5, 6-7 y 6-2. Dicho choque tiene un horario aproximado de 05:30 hora española.

El cierre lo tienen las únicas con experiencias en citas olímpicas. En este caso formando parte del equipo de dobles, sabiendo que van a jugar de forma individual por ahora el domingo 25 de julio, lo cierto es que la dupla Garbiñe Muguruza-Carla Suárez, que llegaron a cuartos de final en Río 2016 aunque Carla disputó las citas de 2008 y 2012 a diferencia de su compañera, tienen una parada complicada porque chocan con la número 1 del mundo, la belga Elise Mertens que hace equipo junto a Alison Van Uytvanck. Este juego tiene un horario aproximado de 07:00 hora española.

Canal de TV: ¿Por dónde ver a los tenistas españoles en los Juegos Olímpicos Tokio 2020?

Los partidos se podrán seguir EN VIVO y EN DIRECTO por las pantallas de Eurosport, DAZN y RTVE.