Dentro de lo que será una nueva jornada, sabiendo que todavía no comenzó de manera oficial la ceremonia que dé lugar al desarrollo de todo Tokio 2020, lo cierto es que los Juegos Olímpicos pusieron primera con lo que es el desarrollo de dos deportes en equipo que también serán protagonistas en el día de HOY, jueves 22 de julio, a lo que te invitamos a descubrir de quiénes se tratan además de ver qué países verán actividad.

Si nos basamos en las competiciones que estarán desempeñándose, solamente dos serán los deportes que tengan su lugar en el día de la fecha en tierras japonesas y estos son los casos de fútbol masculino y softball femenino, ramas por equipos que dieron el puntapié inicial del certamen.

Además, el jueves 22 de julio es el día en el cual tiro con arco, con sus disciplinas de 10 metros pistola de aire y 10 metros rifle de aire (masculino y femenino en ambos) practicarán de forma oficial en el Campo de Tiro de Asaka, sabiendo que los mencionados verán actividad clasificatoria recién el sábado 24.

¿Quiénes compiten en Tokio 2020 el jueves 22 de julio? (hora local)

Foto: Getty Images.

Softbol femenino

09:00, fase de grupos: Estados Unidos vs. Canadá, en el Estadio de Béisbol de Fukushima Azuma

12:00, fase de grupos: México vs. Japón, en el Estadio de Béisbol de Fukushima Azuma

15:00, fase de grupos: Italia vs. Australia, en el Estadio de Béisbol de Fukushima Azuma

Miyagi Stadium, uno de los estadios elegidos para fútbol (Foto: Getty Images).

Fútbol masculino

16:30, fecha 1 del Grupo C: Egipto vs. España, en Sapporo

17:00, fecha 1 del Grupo B: Nueva Zelanda vs. Corea del Sur, en Kashima

17:00, fecha 1 del Grupo A: México vs. Francia, en Tokio

17:30, fecha 1 del Grupo D: Costa de Marfil vs. Arabia Saudita, en Yokohama

19:30, fecha 1 del Grupo C: Argentina vs. Australia, en Sapporo

20:00, fecha 1 del Grupo B: Honduras vs. Rumania, en Kashima

20:00, fecha 1 del Grupo A: Japón vs. Sudáfrica, en Tokio

20:30, fecha 1 del Grupo D: Brasil vs. Alemania, en Yokohama