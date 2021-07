Simone Biles es una de las mejores gimnasta de todos los tiempo. Representando a Estados Unidos, la atleta de 24 años abandonó la prueba en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por la presión que sufría. Enterate todos lo que dijo Biles tras dejar la competencia.

“Desde que entro al tapiz, estoy yo sola con mi cabeza, tratando con demonios en mi cabeza (...) Debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi salud y mi bienestar”, contó Simone Biles.

¿Qué comunicó USA Gymnastics sobre Simone Biles?

“Simone Biles se ha retirado de la competición final por equipos debido a un problema médico. Será evaluada diariamente para determinar la autorización médica para futuras competiciones”, comunicaron a través de la cuenta de Twitter oficial de USA Gymnastics.

Pero la atleta explicó la situación con lágrimas en sus ojos: “Vamos a ir paso a paso y ver lo que pasa. La terapia ayuda mucho, así como la medicina. Pero cuando te encuentras en una situación de alto estrés... Simplemente no confío en mí tanto como antes. No sé si es la edad. Siento como si no me divirtiera tanto”.