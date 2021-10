Finalizada la fase de grupos, dara inicio los cuartos de final del evento más importante de uno de los juegos de mayor popularidad en el mundo de los e-sports: El League of Legends Worlds 2021. Entérate cómo, cuándo y dónde ver EN VIVO ONLINE el torneo.

Cuartos de Final | VER ONLINE | League of Legends celebra el evento más importante de este e-sport, El Worlds 2021, que inicó el pasado 5 de octubre y finalizará el sábado 6 de noviembre. El mundial de uno de los videojuegos más famosos del mundo iniciará HOY, viernes 22 de octubre, los Cuartos de Final donde habrá eliminación directa y empezará con uno de los cruces más esperados por el publico: T1 vs. Hanwha Life Esportos, Faker vs. Chovy. ¿Quién se quedará con la victoria?

Este mundial promete ser uno que quedará en el recuerdo de todos los aficionados, no solo por la falta de público debido a decisión del Gobierno de Islandia a causa de la pandemia mundial, sino también porque se considera el año con mayor cantidad de candidatos al título y promete tener duelos apasionantes desde el primer día.

Por otra parte, otro de los grandes atractivos que tendrá este mundial son las presencias individuales, tal y como se pudo ver en el video de la canción oficial del Worlds 2021. Todo indica que este torneo será el escenario por ver quien heredará el trono de Faker, el midlaner de T1 y considerado el mejor jugador de todos los tiempos, que se rumorea que será su último evento como jugador profesional. Además se destaca la ausencia de Rekkles, considerado el mejor ADC de Europa, dado que G2 no logró clasificarse a este mundial.

Worlds 2021: ¿Cuáles son los cruces de cuartos de final?

En los cuartos de final de esta edición del mundial de League of Legends volvió a quedar en claro el poderío de la liga coreana que clasificó a sus cuatro equipos a esta instancia, mientras que China tiene dos representantes, mientras que el cuadro se completa con un equipo norteamericano y un europeo. Además del cruce de T1 y HLE que abrirá la instancia, se destaca el enfrentamiento entre Royal Never Giveup y Edward Gaming, los representantes chino y grandes candidatos a quedarse con el título.

Cruces de cuartos de final:

-Royal Never Giveup (RNG) vs. (EDG) Edward Gaming

-Gen.G (GEN) vs. (C9) Cloud 9

-T1 vs. (HLE) Hanwha Life Esports

-DWG KIA (DK) vs. (MAD) MAD Lions

Worlds 2021 | T1 vs. HLE | Horario para VER EN VIVO el torneo de League of Legends desde Estados Unidos.

El primer duelo de cuartos de final de este Worlds 2021 se disputará HOY, viernes 22 de octubre, a partir de las 14:00 hs de Islandia, con el encuentro entre T1 vs. Hanwha Life Esports, donde el mayor atractivo estará en ver la lucha personal entre Faker, midlaner de T1, tres veces campeón del mundo y considerado el mejor jugador de todos los tiempos, en contra de Chovy, el midlaner de HLE considerado uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad.

Horario por paises:

España: 14:00 horas

Argentina: 09:00 horas

Uruguay: 09:00 horas

Chile: 09:00 horas

Brasil: 09:00 horas

Bolivia: 08:00 horas

Paraguay: 08:00 horas

Venezuela: 08:00 horas

República Dominicana: 08:00 horas

Colombia: 07:00 horas

Perú: 07:00 horas

Panamá: 07:00 horas

México: 07:00 horas (CDMX)

Estados Unidos: 08:00 hs ET / 05:00 hs PT

¿Cómo VER EN VIVO ONLINE el Worlds 2021 de League of Legends?

Este año, el torneo más importante de uno de los E-sports más famosos del mundo no contará con público, por lo que se vivira pura y exclusivamente de manera ONLINE. El evento se podrá ver a través de la página oficial de Lolesports.com en su Pro View, donde podrás conseguir las recompensas del Worlds, o a través de los canales oficiales de YouTube de cada una de las ligas profesionales, como LLA para ver en Español o el canal de LoL Esports para verlo en ingles.