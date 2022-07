Comenzó el desarrollo del certamen más importante en Sudamérica dentro del fútbol de mujeres, cuyo encuentro inicial tendrá a Argentina midiéndose ante Brasil en la primera jornada del Grupo B por la Copa América Femenina 2022. El duelo tendrá lugar este sábado 9 de julio desde el Estadio Armenia a partir de las 21:00 horas de ambos países, con transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de DirecTV Sports y DirecTV GO hacia Argentina.

Iniciamos con la realidad de la "Canarinha", quien asume la novena presentación de su historia en un certamen que lo tuvo campeón en siete ocasiones y la restante como finalista, un rendimiento avasallante. Siendo más exactos, las comandadas por la sueca Pia Sundhage son las vigentes tricampeonas del certamen, resaltando que de 44 partidos disputados en la Copa solamente perdieron dos.

Pasamos a la parte del cuadro "Albiceleste", que por octava edición consecutiva dice presente dentro de una Copa América que las tiene como las únicas ganadoras por fuera de las brasileñas, con la obtención del título en 2006. Ante ello, quienes poseen como entrenadoras a Germán Portanova vienen de lograr un tercer lugar en Chile 2018, por lo que buscarán llegar en cuarta ocasión a un Mundial.

Cuando se enfrentaron en la Copa América 2018, el 19 de abril Brasil se impuso por 3-0 con goles de Cristiane, Thaisa y Debinha. Mientras que Argentina no se impone oficialmente y en este certamen desde el 20 de septiembre de 2014 en el 2-0 gestado gracias a los tantos de Aldana Cometti y Estefania Banini.

+El último duelo entre Brasil y Argentina por Copa América

Brasil vs. Argentina: ¿Cuándo se enfrentarán por la Copa América Femenina?

El juego que protagonizarán Brasil vs. Argentina, por la primera jornada del Grupo B, se realizará este sábado 9 de julio en el Estadio Centenario.

Horario por países y canal de TV

Argentina: 21.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Bolivia: 20.00 horas por Tigo Sports

Brasil: 21.00 horas sin TV confirmada

Chile: 20.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Colombia: 19.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Ecuador: 19.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

México: 19.00 horas por SKY Sports

Paraguay: 20.00 horas sin TV confirmada

Perú: 19.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Uruguay: 21.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Venezuela: 20.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Estados Unidos: 17.00 horas PT / 20.00 horas ET por ViX y Fox Sports 1