Argentina vs. Venezuela Sub-17, EN VIVO: Link para ver EN DIRECTO y online el debut en el Sudamericano

En el Estadio George Capwell de Guayaquil (Ecuador), Argentina se mide ante Venezuela HOY viernes 31 de marzo, a partir de las 21.00 horas, por la 1° jornada del Grupo B del Sudamericano Sub-17. En esta nota, cómo y dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido de forma online, vía streaming.

+ ¿Cómo ver Argentina vs. Venezuela EN VIVO en TV por el Sudamericano Sub-17?

El partido Argentina vs. Venezuela se podrá seguir EN DIRECTO en televisión en territorio nacional, de manera exclusiva a través de la pantalla de TyC Sports (cable).

+ ¿Cómo ver Argentina vs. Venezuela EN VIVO en Internet por el Sudamericano Sub-17?

El canal a cargo de la transmisión del encuentro Argentina vs. Venezuela, lo pasará también por streaming, de manera online, por TyC Sports Play. Para ello, tenés que ingresar al siguiente enlace.

+ La formación de Argentina vs. Venezuela por el Sudamericano Sub-17:

Los once iniciales de Diego Placente para enfrentar a Venezuela esta noche serán: F. Díaz; G. Albarracín, J. Giménez, J. Villalba, A. Cabellos; C. Rey, U. Giménez; C. Echeverri, I. Subiabre, S. López; A. Ruberto.