Boca vs. Deportivo Cali EN VIVO y ONLINE por la Copa Libertadores: hora, canal de TV y formaciones

Boca Juniors y Deportivo Cali buscarán la clasificación hacia los octavos de final de la Copa Libertadores 2022 cuando se enfrenten este jueves 26 de mayo, en La Bombonera, en el marco de la última fecha del Grupo E. El partido será transmitido EN VIVO para Argentina por Fox Sports, mientras que se podrá ver EN DIRECTO desde Colombia por ESPN. Además, se podrá seguir ONLINE, vía streaming, desde ambos países mediante la plataforma Star+.

- Seguí EN VIVO el MINUTO a MINUTO de Boca vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores

El Xeneize arriba en alza tras haberse proclamado campeón de la Copa de la Liga Profesional 2022 a raíz del triunfo 3-0 ante Tigre. Sin embargo, el elenco dirigido por Sebastián Battaglia empató 1-1 con Corinthians de Brasil en la pasada jornada del certamen continental y, en consecuencia, fue relegado a la tercera posición de la zona, con siete puntos. Por lo tanto, no posee margen de error para lograr el pasaje hacia la próxima instancia.

El Azucarero, por su parte, llega sin actividad doméstica, ya que no accedió a los cuadrangulares semifinales del Torneo Apertura de la Liga Betplay de Colombia. No obstante, el cuadro comandado por el venezolano Rafael Dudamel derrotó 3-0 a Always Ready de Bolivia en su última presentación internacional, lo cual le permitió colocarse como líder, con ocho puntos y mejor diferencia de goles que Corinthians (+4 contra +1).

- El último partido entre Boca y Deportivo Cali

Tabla de posiciones EN VIVO del Grupo E de la Copa Libertadores 2022

¿Cuándo juegan Boca vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores 2022?

El partido Boca vs. Deportivo Cali se llevará a cabo este jueves 26 de mayo, en La Bombonera, por la sexta y última fecha del Grupo E.

Horario por país

Argentina: 21:00 horas

Brasil: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Paraguay: 20:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

México: 19:00 horas

Perú: 19:00 horas

Estados Unidos: 17:00 horas PT y 20:00 horas ET

España: 02:00 horas (viernes 27 de mayo)

¿Qué canal transmite Boca vs. Deportivo Cali por la Copa Libertadores 2022?

A continuación, conocé qué canales de TV o plataformas de streaming transmitirán el compromiso.

Canal de TV por país o región

Fox Sports: Argentina

Fox Sports 1: Chile

ESPN: Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela

Star+: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela

Facebook Watch Conmebol: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela

Conmebol TV: Brasil

Fanatiz y beIN Sports: Estados Unidos