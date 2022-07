EN VIVO | ONLINE | En el Estadio Alfonso López de Bucaramanga, Colombia y Argentina afrontarán un nuevo desafío cuando se enfrenten este lunes 25 de julio, por la primera Semifinal de la Copa América Femenina 2022. Enterate, a continuación, hora y canales de TV para ver EN DIRECTO el encuentro, y seguí al instante todo lo sucedido.

+ Colombia vs. Argentina: Seguí el MINUTO A MINUTO por la Copa América Femenina

+ Colombia vs. Argentina: ¿Cómo llegan al partido por la Copa América Femenina?

La Selección Cafetera llega a este compromiso trasfinalizar en la 1° posición del Grupo A, con 12 unidades, cerrando la zona con puntaje ideal e invictas. En su último cotejo, golearon por 4-0 a Chile.

La Albiceleste, por su parte, viene de terminar en el 2° lugar del Grupo B, con 9 puntos, como escolta del líder Brasil. En su zona, cosecharon tres triunfos y una caída, y vienen de vencer por 1-0 a Venezuela.

+ Colombia vs. Argentina: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO por la Copa América Femenina?

El partido Colombia vs. Argentina se llevará a cabo este lunes 25 de julio, en el Estadio Alfonso López, por las semifinales de la Copa América Femenina.

Horario y TV por país:

Argentina: 21.00 horas por DirecTV Sports, DirecTV Go, TV Pública y Cont.ar

Uruguay: 21.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 21.00 horas (Sin TV)

Chile: 20.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 20.00 horas por Copa América YouTube

Bolivia: 20.00 horas (Sin TV)

Venezuela: 20.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 19.00 horas por DirecTV Sports, DirecTV Go, WinSports+, Canal Trece, TeleCaribe, TelePacífico, TeleIslas, TeleAntioquia, TeleCafé, Canal TRO y Canal Capital

Ecuador: 19.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 19.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go