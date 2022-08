Los Pumas vs. Australia se volverán a enfrentar este sábado 13 de agosto por la segunda fecha del Rugby Championship 2022. El partido se llevará a cabo en el Estadio Bicentenario desde las 16:10 horas de Argentina.

En la primera jornada, el equipo de Michael Cheika fue superado a manos de los Wallabies por 41 a 26, mientras que Sudáfrica superó 26-10 a Nueva Zelanda.

El fixture de Los Pumas en el Rugby Championship 2022:

Fecha 1 vs. Australia - Sábado 06/08 en Mendoza | 16:10

Fecha 2 vs. Australia - Sábado 13/08 en San Juan | 16:10

Fecha 3 vs. Nueva Zelanda - Sábado 27/08 en Christchurch | 04:45

Fecha 4 vs. Nueva Zelanda - Sábado 03/09 en Hamilton | 04:05

Fecha 5 vs. Sudáfrica - Sábado 17/09 en Buenos Aires | 16:10

Fecha 6 vs. Sudáfrica - Sábado 24/09 en Durban | 12:05

(Hora Argentina)

Día y horario: ¿Cuándo será el partido de Los Pumas vs. Australia?

El partido de Los Pumas vs. Australia por la segunda fecha del Rugby Championship 2022 será este sábado 13 de agosto a las 16:10 en el Estadio Bicentenario, San Juan.