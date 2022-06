Con un equipo alternativo, Boca Juniors no pudo ante Unión de Santa Fe y cayó por 2 a 1 en un encuentro correspondiente a la Fecha 5 de la Liga Profesional de Fútbol 2022, el cual se disputó en La Bombonera. Sebastián Battaglia decidió darle descanso a los titulares y puso un once con suplentes, el cual no resultó de la mejor manera.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca?

Tras esta caída, Boca deberá cambiar el chip para poder afrontar el partido de ida ante Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores 2022. Este enfrentamiento se desarrollará el martes 28 de junio a partir de la 21:30 hs (hora Argentina) en el Neo Química Arena.

Estos dos equipos compartieron el Grupo E, del cual el Xeneize terminó en el primer lugar con 10 puntos, uno más que el Timão. Por otro lado, Deportivo Cali finalizó en el tercer lugar con 8 unidades y quedó relegado a la Copa Sudamericana, mientras que Always Ready quedó último y sin competencias internacionales.

¿Cómo fueron los partidos entre Boca y Corinthians?

Por la Fecha 3, en Brasil, el Xeneize cayó por 2 a 0 con un doblete de Maycon. Por otra parte, en la quinta jornada, de local, Boca empató con Corinthians por 1 a 1 con tantos de Du Queiroz (16') y Darío Benedetto (42').

- El resumen de Boca 1 - Corinthians 1