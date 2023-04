Dentro de lo que va a ser el desarrollo del certamen, repasamos cuántos partidos se jugarán en el Mundial Sub 20 2023.

¿Cuántos partidos se jugarán en el Mundial Sub 20 2023?

Mundial Sub 20

Queda poco tiempo para la disputa del Mundial Sub 20 2023, cuya sede de organización será en Argentina entre los días 20 de mayo y 11 de junio. Cabe resaltar que Indonesia iba a albergar originalmente ello, sin embargo, un principio de conflicto político obligó a ceder en ese rol.

No hay campeón defensor para el torneo, ya que Ucrania no pudo lograr el pasaje desde las Eliminatorias Europeas. Además, recordemos que tanto el conjunto argentino (6) como Brasil (5) son los máximos ganadores de títulos en Sub 20, teniendo en el tercer lugar apenas con dos trofeos a Portugal y Serbia, ausentes para la presente edición.

Dentro de lo que será el certamen, vamos a repasar cuántos son los partidos que se disputarán en total dentro del Mundial Sub 20 2023. Cabe resaltar que los equipos participantes son: Uruguay, Estados Unidos, Francia, Senegal, Italia, Inglaterra, República de Corea, Nueva Zelanda, Brasil, Ecuador, Colombia, Nigeria, Uzbekistán, Japón, Irak, Honduras, Fiyi, Guatemala, República Dominicana, Gambia, Israel, Eslovaquia y Túnez.

Van a disputarse 52 partidos durante todo el Mundial Sub 20 2023, donde hay que tener en cuenta la siguiente división entre primera ronda y las restantes fases: 36 encuentros corresponden a la fase de grupos, en tanto que los 16 a añadir corresponden a las instancias de eliminación.

Este tipo de formato y principalmente cantidad de encuentros viene implementándose desde Malasia 1997, el cual le puso fin a los 32 partidos que acontecían hasta ese entonces. Son 11 ediciones de forma consecutiva las que llevan afrontando este número de partidos, que curiosamente tuvo a Argentina como vencedor en cuatro ocasiones.