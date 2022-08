Los Pumas vuelven al ruedo en una nueva edición del Rugby Championship. Los de Michael Cheika harán su debut el sábado 6 de agosto frente a Australia en Mendoza y repetirán rival en la segunda jornada en San Juan. Luego, tendrán dos choques consecutivos ante Nueva Zelanda en condición de visitante y cerrarán el certamen en septiembre enfrentándose a Sudáfrica con localías repartidas. A continuación, todos los detalles.

¿Cómo le fue a Los Pumas en el último Rugby Championship?

En la temporada pasada, Los Pumas tuvieron una mala participación en el Rubgy Championship, donde perdieron sus seis partidos y no lograron sumar ningún punto.

El fixture de Los Pumas en el Rugby Championship 2022:

Fecha 1 vs. Australia - Sábado 06/08 en Mendoza | 16:10

Fecha 2 vs. Australia - Sábado 14/08 en San Juan | 16:10

Fecha 3 vs. Nueva Zelanda - Sábado 27/08 en Christchurch | 04:45

Fecha 4 vs. Nueva Zelanda - Sábado 03/09 en Hamilton | 04:05

Fecha 5 vs. Sudáfrica - Sábado 17/09 en Buenos Aires | 16:10

Fecha 6 vs. Sudáfrica - Sábado 24/09 en Durban | 12:05

(Hora Argentina)