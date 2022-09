Agustina Barroso, actual defensora del Palmeiras y de la Selección Argentina, denunció fuertemente al club brasileño luego de que no fuera convocada para el Derby Paulista.

La tandilense debutó en UAI Urquiza, y pasó por Europa y el fútbol brasileño, y desde 2020 es jugadora del Verdão, pero a través de una publicación en su perfil de Instagram, expuso su conflicto con el club.

Agustina Barroso era titular y figura del Palmeiras femenino, que en el Brasileirão está puntero con 37 puntos. De los 15 partidos en lo que va de la temporada, Barroso jugó 13, y todo se complicó luego de que no fuera convocada al clásico contra Corinthians. Además, la dirigencia apartó del plantel también a Thais Ferreira, con quien formaban una dupla central y clave en el equipo, y el partido resultó en una derrota por goleada, por 4-0.

El motivo por el que se quedaron fuera del llamado fue por un supuesto acto de indisciplina, y desde el club justificaron la decisión alegando que tenía “Problemas psicológicos”, cosa que aclaró en el posteo, y agregó que nunca fue evaluada por profesionales para dar ese diagnóstico.

Nota oficial:

“Siempre estuve orgullosa de la camiseta de Palmeiras y honré mi papel como ATLETA. Tengo valores y principios sólidos, transmitidos por mi FAMILIA. Desafortunadamente, muchos de ellos fueron violados diariamente dentro del club, con faltas de respeto, desprestigio, cuestionamiento de mi capacidad profesional e incluso mi comprensión del idioma portugués. ¿Qué mujer nunca ha sido llamada loca en la sociedad en la que vivimos?

Solo pido respeto y así nos gravan, porque a eso se referían cuando dijeron que no podía jugar el partido del sábado, porque dijeron que tenía "problemas psicológicos", y eso me impidió jugar. Nunca he sido evaluado por un profesional para recibir este diagnóstico. NUNCA tuve una conversación, ni siquiera cuestionando la cinta de capitán del equipo.

Eso fue la gota que colmó el vaso. Llegó el momento de hablar, aunque sea de forma LIMITADA, porque ya no puedo soportar todo lo que pasé. Mis abogados están al frente del caso y ahora todos los problemas se resolverán con ellos.

Estoy molesto por la situación pero mi amor por el club no cambia. Como he dicho en muchas entrevistas y seguiré hablando con todo el mundo, fue amor a primera vista, así que espero que los temas se resuelvan de la mejor manera para ambas partes.”