Federico Coria vs. Jiri Vesely EN VIVO por Wimbledon 2022: hora, TV y cómo ver ONLINE

El argentino Federico Coria y Jiri Vesely afrontarán un nuevo desafío cuando se midan este lunes 27 de junio, en la Cancha 9 del All England Lawn Tennis and Croquet Club, en el marco de la primera ronda del cuadro principal de Wimbledon 2022. A continuación, conocé a qué hora y cómo ver EN VIVO y ONLINE el partido desde diferentes países del mundo.

¿Cuándo juegan Federico Coria vs. Jiri Vesely por Wimbledon 2022?

El partido Coria vs. Vesely se llevará a cabo este lunes 27 de junio por la primera ronda de Wimbledon 2022. El duelo se desarrollará en la Cancha 9 del All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Horario por país

Argentina: 09:00 horas

Brasil: 09:00 horas

Uruguay: 09:00 horas

Bolivia: 08:00 horas

Chile: 08:00 horas

Paraguay: 08:00 horas

Venezuela: 08:00 horas

Colombia: 07:00 horas

Ecuador: 07:00 horas

México: 07:00 horas

Perú: 07:00 horas

Estados Unidos: 05:00 horas PT y 08:00 horas ET

España: 14:00 horas

¿Cómo ver Federico Coria vs. Jiri Veseley por Wimbledon 2022?

El compromiso será transmitido para Latinoamérica a través de la señal de ESPN 2 y mediante la plataforma de streaming, Star+. Además, se podrá ver en todo el mundo por la pantalla de Tennis TV.