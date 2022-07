Antonio Miranda, obrero de construcción que reside en la ciudad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz, acudió al casino de Río Gallegos el pasado jueves 7 de julio y en una de las máquinas tragamonedas del establecimiento, en donde apostó cerca de 6 mil pesos, consiguió el premio mayor, que indicaba que era acreedor de unos 100 millones de pesos. Sin embargo el casino se negó a pagarle.

El oriundo del sur argentino se encuentra actualmente con asesoramiento legal por parte de los abogados Jesica Isa y Gustavo Insaurralde, quienes presentaron el descargo ante las autoridades dado que el Casino apela a un desperfecto en la máquina para no realizar el pago del gran premio.

"No hice trampa. Gané esa plata honestamente. Por eso no entiendo por qué no me quieren pagar”, señaló Antonio en dialogo con TN. Luego recordó que tras el suceso, un empleado se acercó para felicitarlo: “Me dijo ‘ya vuelvo que te tengo que tomar los datos’. Al ratito volvió y cuando estaba anotando mis datos, apareció la encargada y le preguntó qué estaba haciendo. El chico le contó y la mujer dijo que no me iban a pagar el premio porque la máquina tenía un desperfecto”.

En este sentido, la defensora legal de Antonio comentó que este lunes presentaron una nota en la Lotería de Santa Cruz y que enviaron un mail a la Lotería Nacional, con el fin de continuar el reclamo y que se concrete el pago, sin embargo por parte de las autoridades del casino se mantienen sin dar una respuesta. "No sé si es parte de su estrategia. Lo que sí sabemos es que vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque Antonio ganó el premio en buena ley” sentenció la abogada.