Por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, Independiente del Valle recibe a su similar de Lanús en un encuentro que se desarrollará este jueves 30 de junio. Las emociones de este partido serán transmitidas EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la pantalla de STAR+, ESPN, CONMEBOL TV, DIRECTV GO, DIRECTV SPORTS, TIGO SPORTS 2, FANATIZ y BEIN SPORTS.

+SÍGUE EL MINUTO A MINUTO DE ESTE PARTIDO

El juego se realizará en el Estadio Olímpico Atahualpa. Será la primera vez que ambos equipos se midan en una competencia oficial.

Independiente del Valle sabe que debe realizar un buen encuentro, ya que, su oponente no le permitirá jugar con tranquilidad. Lanús, por su lado, intentará ratificar los resultados cosechados en la actual campaña para así avanzar a la siguiente ronda del certamen.

¿Cuándo se enfrentarán Independiente del Valle y Lanús?

El juego se realizará este jueves 30 de junio en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Horario por países:

Argentina: 19:15 horas por STAR+ y ESPN

Brasil: 19:15 horas por CONMEBOL TV

Bolivia: 18:15 horas por TIGO SPORTS 2

Chile: 18:15 horas por STAR+, DIRECTV GO y DIRECTV SPORTS

Colombia: 17:15 horas por STAR+, DIRECTV GO y DIRECTV SPORTS

Ecuador: 17:15 horas por STAR+, DIRECTV GO y DIRECTV SPORTS

México: 17:15 horas SIN TV

Perú: 17:15 horas por STAR+, DIRECTV GO y DIRECTV SPORTS

Paraguay: 18:15 horas por STAR+

Uruguay: 19:15 horas por STAR+, DIRECTV GO y DIRECTV SPORTS

Venezuela: 18:15 horas por STAR+, DIRECTV GO y DIRECTV SPORTS

Estados Unidos: 15:15 horas PT y 18.15 horas ET por FANATIZ y BEINSPORTS