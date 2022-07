Las Leonas vs. Corea del Sur EN VIVO por el Mundial de Hockey Femenino 2022: ver por TV y ONLINE

Las Leonas se enfrentan a Corea del Sur este sábado 2 de julio en su debut en el Mundial de Hockey Femenino 2022 de España-Países Bajos. El encuentro se llevará a cabo desde las 13 horas de Argentina en el Estadio Olímpico de Terrassa, España, y se podrá ver EN VIVO a través de ESPN, Star+ y watch.hockey.

El equipo comandado por Fernando Ferrara viene de consagrarse campeón de la FIH Pro League 2021/2022, donde obtuvo un total de 42 puntos tras 13 victorias y 3 empates en 16 encuentros.

El último título mundial de Las Leonas fue en Rosario 2010 al vencer a Países Bajos en la final, y su última medalla fue en el Mundial de La Haya 2014, donde finalizaron terceras.

+ASÍ SERÁ LA FASE DE GRUPOS DE ARGENTINA:

02/07| 13:00 | Argentina vs. Corea del Sur

03/07 | 16:30 | España vs. Argentina

07/07 | 13:00 | Canadá vs. Argentina

+TODOS LOS GRUPOS DEL MUNDIAL:

GRUPO A: Países Bajos, Alemania, Irlanda, Chile

GRUPO B: Inglaterra, Nueva Zelanda, India, China

GRUPO C: Argentina, España, Corea, Canadá

GRUPO D: Australia, Bélgica, Japón, Sudáfrica

Día y horario: ¿Cuándo será el partido de Las Leonas vs. Corea del Sur?

El partido de Las Leonas vs. Corea del Sur por la fase de grupos del Mundial de Hockey Femenino 2022 será este sábado 2 de julio en el Estadio Olímpico de Terrassa.

Horario según cada país:

Argentina: 13:00 horas

Chile: 12:00 horas

España: 18:00 horas

Transmisión: ¿Cómo ver Las Leonas vs. Corea del Sur en vivo?

El partido de Las Leonas vs. Corea del Sur se podrá ver EN VIVO a través de ESPN, Star+ y watch.hockey.