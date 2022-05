Los Pumas ya conocen el camino que afrontarán en un nuevo Seven, en este caso desde Londres, continuando con la Serie Mundial de Rugby 7 2021-22.

Los Pumas 7s en el Seven de Londres 2022 EN VIVO: Rivales, horario y TV de cada partido de Rugby

Continúa el desarrollo de la Serie Mundial de Rugby 7 2021-22, donde ahora llegó el momento de desempeñar el Seven de Londres 2022. Allí es donde Los Pumas 7s van a disputar el Grupo B que tendrá a Sudáfrica, Kenia e Irlanda como sus rivales. Los tres cruces serán el sábado 28 de mayo desde el Estadio Twickenham de Londres, todos con transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de Star+ hacia Latinoamérica.

La Selección de rugby 7 de Argentina es el puntero de la Serie Mundial hasta el momento con 118 puntos, dos por encima de Sudáfrica, quien fue campeón en cuatro de los siete torneos afrontados, siendo los albicelestes ganadores de Vancouver, en tanto que Fiyi (quinto en la sumatoria total) se impusieron en dos.

Los liderados por Santiago Gómez Cora chocarán ante sudafricanos, irlandeses y kenienses. De terminar entre los primeros dos ubicados, jugarán el domingo 29 el partido de cuartos de final, semifinal y la correspondiente final siempre y cuando el camino es en el plano ideal. En caso contrario, su ubicación en el grupo determinará si jugarán uno o dos partidos (semi y definición) por el quinto lugar o directamente la 13° colocación.

En cuanto a los rivales de turno, es un balance mayormente positivo en que el cuadro argentino posee si medimos el historial con Kenia (34 triunfos, 17 derrotas y un empate) e Irlanda (13 victorias y tres caídas). Sin embargo, la estadística se torna negativa ante Sudáfrica, donde los albicelestes vencieron en 19 ocasiones, perdieron 54 encuentros y empardaron en tan solo uno.

+Jugadores convocados en Los Pumas 7s para el Seven de Londres

Esta es la lista de jugadores que el entrenador, Santiago Gómez Cora, eligió para llevar a cabo el Seven de Londres:

DE LA VEGA, Joaquín (55 partidos / 10 torneos)

DEL MESTRE, Felipe (130 partidos / 26 torneos)

FRAGA, Agustín (24 partidos / 5 torneos)

GONZÁLEZ, Luciano (185 partidos / 36 torneos)

LAMAS, Joaquín (18 partidos / 5 torneos)

MONETA, Marcos (54 partidos / 10 torneos)

OSADCZUK, Matías (128 partidos / 25 torneos)

REVOL, Gastón - capitán - (401 partidos / 87 torneos)

- (401 partidos / 87 torneos) SÁBATO, Franco (289 partidos / 59 torneos)

SCHULZ, Germán (265 partidos / 50 torneos)

ULLOA, Francisco (30 partidos / 11 torneos)

VERA FELD, Santiago (39 partidos / 7 torneos)

WADE, Tobías (15 caps / 3 torneos)

Calendario de Argentina en el rugby 7 de Londres 2022

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Sábado 28 de mayo - 5:54hs Argentina vs Sudáfrica (Zona B)

Sábado 28 de mayo - 9:00hs Argentina vs Kenia (Zona B)

Sábado 28 de mayo - 12.30hs Argentina vs Irlanda (Zona B)

Los Pumas 7s: ¿cuándo y a qué hora juegan por el Seven de Londres 2022?

El partido se llevará a cabo este sábado 28 de mayo desde las 05.54 hs. de la Argentina en el Estadio Twickenham de Londres.

Los Pumas 7s: ¿cómo ver los partidos por el Seven de Londres 2022?

El compromiso se podrá observar EN VIVO y EN DIRECTO por Star+ hacia Argentina y el resto de Latinoamérica.