Newell's vs. San Lorenzo por la Liga Profesional: Día, Hora y Canales de TV

En el Estadio Coloso del Parque Marcelo Bielsa, Newell's Old Boys y San Lorenzo de Almagro se enfrentan este jueves 9 de junio, en el duelo correspondiente a la 2° jornada de la Liga Profesional 2022. Enterate, a continuación, cuándo, cómo y dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO el compromiso.

+ Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Profesional 2022 tras la fecha 1

+ Newell's vs. San Lorenzo: ¿Cómo llegan al partido por la Liga Profesional?

La Lepra llega a este compromiso tras vencer por 2-1 a Banfield fuera de casa, gracias a los goles de Juan Manuel García y Ramiro Sordo, colocándose en la 5° posición del torneo, con 3 unidades.

El Ciclón, por su parte, viene de igualar 1-1 con Independiente en condición de local, por medio del tanto de Adam Bareiro, ubicándose de este modo en el 16° lugar de la tabla, con 1 punto.

+ El último cruce entre Newell's y San Lorenzo:

+ Newell's vs. San Lorenzo: ¿Cuándo y a qué hora juegan por la Liga Profesional?

El partido Newell's Old Boys vs. San Lorenzo de Almagro se llevará a cabo este jueves 9 de junio, en el Coloso del Parque, a las 20.00 hora Argentina, por la Fecha 2 de la Liga Profesional.

+ Newell's vs. San Lorenzo: ¿Cómo y dónde ver EN VIVO por la Liga Profesional?

El partido Newell's Old Boys vs. San Lorenzo de Almagro aún no tiene televisación confirmada para Argentina y Sudamérica.

