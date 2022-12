Continúa la acción de las ligas más importantes del mundo. Este sábado 31 de diciembre tendremos imperdibles duelos por la Primera División de España y la Premier League de Inglaterra.

En España, Barcelona recibirá a Espanyol en un vibrante derbi barcelonés, mientras que en Inglaterra, Manchester United, Manchester City, Arsenal y Newcastle jugarán sus respectivos encuentros por la jornada 18 de la Premier League.

Primera División de España

Barcelona vs. Espanyol

2:00 AM (ESP)

10:00 AM (ARG)

08:00 AM (ET)

07:00 AM (CDMX)

Real Sociedad vs. Osasuna

4:15 PM (ESP)

12:15 PM (ARG)

10:15 AM (ET)

9:15 AM (CDMX)

Villarreal vs. Valencia

4:15 PM (ESP)

12:15 PM (ARG)

10:15 AM (ET)

9:15 AM (CDMX)

Premier League de Inglaterra

Wolverhampton Wanderers vs. Manchester United

1:15 PM (ESP)

9:30 AM (ARG)

7:30 AM (ET)

6:30 AM (CDMX)

AFC Bournemouth vs. Crystal Palace

4:00 PM (ESP)

12:00 PM (ARG)

10:00 AM (ET)

9:00 AM (CDMX)

Fulham vs. Southampton

4:00 PM (ESP)

12:00 PM (ARG)

10:00 AM (ET)

9:00 AM (CDMX)

Manchester City vs. Everton

4:00 PM (ESP)

12:00 PM (ARG)

10:00 AM (ET)

9:00 AM (CDMX)

Newcastle United vs. Leeds United

4:00 PM (ESP)

12:00 PM (ARG)

10:00 AM (ET)

9:00 AM (CDMX)

Brighton & Hove Albion vs. Arsenal

6:30 PM (ESP)

2:30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX)

Superliga China

Chengdu Rongcheng vs. Dalian Professional

8:00 AM (ESP)

4:00 AM (ARG)

2:00 AM (ET)

1:00 AM (CDMX)

Guangzhou City vs. Cangzhou Mighty Lions

8:00 AM (ESP)

4:00 AM (ARG)

2:00 AM (ET)

1:00 AM (CDMX)

Meizhou Hakka vs. Guangzhou

8:00 AM (ESP)

4:00 AM (ARG)

2:00 AM (ET)

1:00 AM (CDMX)

Shanghai Port vs. Changchun Yatai

8:00 AM (ESP)

4:00 AM (ARG)

2:00 AM (ET)

1:00 AM (CDMX)

Zhejiang Professional FC vs. Wuhan Yangtze River

8:00 AM (ESP)

4:00 AM (ARG)

2:00 AM (ET)

1:00 AM (CDMX)