¿Por qué Independiente no juega la Copa Libertadores 2023?

Dentro de lo que fue el desempeño del sorteo en la Copa Libertadores 2023, mucho se habló respecto a la conformación de los grupos para los equipos que participan en la misma, siendo estos los casos de Boca, River, Racing, Argentinos Juniors y Patronato de Paraná. Pero la cita arrojó dos momentos a resaltar en la organización provista por la Conmebol.

Uno de ellos fue el homenaje para la Selección Argentina luego de su obtención del Mundial de Qatar 2022, con momentos emotivos hacia un país que devolvió el trofeo más preciado al continente sudamericano tras 20 años de sequía. La otra parte estuvo dedicada a Independiente, en un reconocimiento por ser el club con más títulos en la historia del certamen internacional.

Fueron el uruguayo Carlos Goyén, Ricardo Bochini, Jorge Burruchaga y Daniel Bertoni quienes recibieron una réplica del trofeo desde Luque, Paraguay. Sin embargo, hay un dato que llama la atención y es el hecho de que el "Rojo" no dirá presente en la Copa Libertadores 2023, del cual vamos a contarte por qué ocurre ello.

Independiente no juega la Copa Libertadores 2023 ya que no pudo alcanzar cada uno de los requisitos que esto implicaba: es decir conquistar la Liga Profesional o Copa Argentina, como tampoco ser uno de los cuatro mejores ubicados en la sumatoria anual de puntos durante 2022. La 14° colocación en el torneo y el no pasaje a las instancias de eliminación en la Copa de la Liga Profesional, con eliminación en cuartos de final del certamen copero nacional.

Pero el panorama actual del "Rojo" es preocupante en muchos aspectos, principalmente lo económico, con deudas de más de 30 millones de dólares en un cuadro que refleja esa problemática en el plano futbolístico. Si bien en 2010 y 2017 halló agua entre las piedras al conquistar dos Copa Sudamericana, el ámbito internacional tiene a un Independiente que de 1984, último título de Libertadores, hasta la actualidad solo pudo presenciar apenas ocho ediciones.