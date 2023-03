¿Por qué no juega Nicolás Figal como titular en Boca vs. Olimpo por la Copa Argentina?

Llegó el momento para el estreno dentro de la Copa Argentina por parte de Boca Juniors, cuadro que es el máximo vencedor al conquistar cuatro ediciones del certamen que reúne a equipos de todas las divisiones del fútbol argentino. El rival al cual enfrentará en la pronvincia de Chaco es Olimpo de Bahía Blanca.

No es un momento para alegrarse en el "Xeneize", ya que su realidad indica un mal andar a nivel juego y resultados dentro del torneo local, a tal punto que el entrenador Hugo Ibarra podría ser despedido posterior al presente choque en Copa Argentina. Hay novedades en el equipo de cara al partido de turno.

La realidad es que Nicolás Figal no será titular en el 11 que propone Ibarra para medirse al equipo que milita en el Torneo Federal A. Esta noticia llama la atención debido a que el defensor central es uno de los más destacados entre los irregulares rendimientos que muestran muchos de ellos.

¿Por qué no juega Nicolás Figal como titular en el partido Boca vs. Olimpo?

Nicolás Figal no va a ser titular en el partido de Boca frente a Olimpo por arrastrar una molestia y entrenar diferenciado durante la semana. No hubo parte médico por parte del club como tampoco una información con respecto a la zona del cuerpo afectada, pero el ex integrante de Independiente ocupará el banco de los suplentes con chances o no de salir unos minutos.

Ante lo que será su baja del equipo inicial, el hombre que va a ocupar su lugar es Nicolás Valentini, uno de los defensores que en el pasado campeonato salió a sumar minutos con Sarmiento de Junín. Recordemos que el zaguero proviene de las inferiores que posee el club "Azul y oro".