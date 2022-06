Ricardo Centurión no estará presente en el partido de Independiente vs. San Lorenzo y acá te contamos el motivo.

Por qué no juega Centurión hoy en San Lorenzo vs. Independiente

Ricardo Centurión, jugador de San Lorenzo, no estará presente en el partido de este sábado 4 de junio frente a Independiente por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El motivo es que fue separado del plantel tras haber estado ausente en las prácticas por cuatro días luego de la derrota ante Patronato el 23 de abril.

El DT, Rubén Darío Insúa, aclaró que el puesto de "Ricky" ya está cubierto: “La única charla que tuve con la dirigencia antes de ser confirmado en el cargo me hicieron saber que no cuente con cinco jugadores. Después un día me lo cruce con Ricardo, estuve conversando y me cae bien. Yo no lo conocía personalmente. Pero ese lugar yo lo tengo cubierto con Martegani y Sequeira”.

El futuro de Centurión en incierto, ya que en San Lorenzo no lo quieren hasta diciembre, como estaba pactado el préstamo inicial. Sin embargo, Vélez, club al cual deberá regresar, tampoco lo tendría en cuenta.