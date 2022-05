Por duelo correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Racing en condición de local recibe la resistencia de Melgar en un partido que se realizará este miércoles 18 de mayo. Las emociones serán transmitidas EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la pantalla de STAR+, ESPN, CONMEBOL TV, TIGO SPORTS+, DIRECTV GO, DIRECTV SPORTS, FANATIZ Y BEIN SPORTS.

El juego se realizará en el Estadio Presidente Perón. La última vez que se vieron fue el pasado 27 de abril en un cotejo que concluyó 3 a 1 a favor del onceno peruano.

Los de casa saben que deberán ganar para acercarse a la siguiente instancia de este vibrante torneo. Melgar, por su parte, reconoce que enfrentará a un rival que comparte sus intereses y por este motivo, se entrenó para robarse los tres puntos en disputa.

¿Cuándo se enfrentarán Racing y Melgar?

El juego se realizará este miércoles 18 de mayo en el Estadio Presidente Perón.

Horario por países

Argentina: 21.30 horas por STAR+ y ESPN

Bolivia: 20.30 horas SIN TV

Brasil: 21.30 horas por CONMEBOL TV

Chile: 20.30 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Colombia: 19.30 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Ecuador: 19.30 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

México: 19.30 horas SIN TV

Paraguay: 20.30 horas por TIGO SPORTS+

Perú: 19.30 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Uruguay: 21.30 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Venezuela: 20.30 horas por DIRECTV SPORTS Y DIRECTV GO

Estados Unidos: 17.30 horas ET / 20.30 horas PT por FANATIZ y BEIN SPORTS