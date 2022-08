Real Madrid vs. Frankfurt EN VIVO por la Supercopa de Europa 2022: Hora, TV, streaming EN DIRECTO y minuto a minuto

EN VIVO | ONLINE | En el Estadio Olímpico de Helsinki, Real Madrid y Eintracht Frankfurt se verán las caras HOY miércoles 10 de agosto, en el marco de la Supercopa de Europa 2022. Con transmisión para todo Sudaméricana por Star+, enterate a qué hora y cómo ver EN DIRECTO este compromiso, y sigue al instante todo lo sucedido.

+ Real Madrid vs. Frankfurt: Sigue el MINUTO a MINUTO por la Supercopa de Europa

+ Real Madrid vs. Frankfurt: ¿Cómo llegan al partido por la Supercopa de Europa?

El Merengue llega a este compromiso tras coronarse campeón de la Champions League, al vencer por 1-0 al Liverpool en la final, gracias al gol de Vinicius Juniors. Las Águilas, por su parte, vienen de quedarse con la Europa League, al derrotar por 5-4 por penales al Rangers, tras igualar 1-1 en los noventa minutos.

+ Real Madrid vs. Frankfurt: ¿Cuándo y a qué hora juegan por la Supercopa de Europa?

El partido Real Madrid vs. Eintracht Frankfurt se llevará a cabo HOY miércoles 10 de agosto, en el Estadio Olímpico de Helsinki, por la final de la Supercopa de Europa 2022.

Horario por país:

Argentina: 16.00 horas por Star+, Fox Sports y ESPN

Brasil: 16.00 horas por SBT, Estadio TNT Sports, TNT Go, TNT y Guigo

Uruguay: 16.00 horas por Star+

Chile: 15.00 horas por Star+ y ESPN

Bolivia: 15.00 horas por Star+

Paraguay: 15.00 horas por Star+

Venezuela: 15.00 horas por Star+, ESPN y TLT

Colombia: 14.00 horas por Star+ y ESPN

Ecuador: 14.00 horas por Star+ y ESPN

Perú: 14.00 horas por Star+

México: 14.00 por TNT Sports y TNT Go

Estados Unidos: 12.00 horas PT / 15.00 horas ET por TUDN, ViX+, Paramount+, Univisión y CBS Sports Network

España: 21.00 horas por #Vamos, Movistar+ y Movistar Liga de Campeones

Alemania: 21.00 horas por RTL, DAZN y DAZN 1

+ Real Madrid vs. Frankfurt: ¿Cómo suscribirse a Star+ para ver la Supercopa?

Si todavía no lo hiciste, aún estás a tiempo de suscribirte a Star+ para poder disfrutar gratis del mejor deporte y entretenimiento con una amplia cantidad de contenido que posee la plataforma. Podés hacerlo ingresando en ese enlace.