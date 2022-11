Desde la separación, Rodrigo De Paul y su ex, Camila Homs, ocuparon los titulares. El futbolista de la Selección Argentina se volvió de los más mediáticos, y en la entrevista que dio recientemente con la revista Rolling Stones, trascendió un detalle crucial que para muchos pasó desapercibido.

Actualmente, el mediocampista está en pareja con la cantante Tini Stoessel, pero durante más de diez años estuvo con su ex, que es también la madre de sus hijos, Francesca y Bautista. En el abdomen bajo, del lado derecho, De Paul tenía tatuado “Cami”. De hecho, ya estando en pareja públicamente con la ex Violetta, en las redes se viralizó que, aún estando juntos de vacaciones en Ibiza, Rodrigo llevaba en su piel el nombre de su anterior pareja.

Para la publicación en la Rolling Stones, el jugador se tomó fotos con poca ropa, donde se ve que en el lugar donde llevaba el “Cami”, que en otras oportunidades había tapado con Photoshop, ahora lo cubrió con una golondrina. Se especulaba que el diálogo entre la ex pareja estaba cortado, pero este detalle sin dudas deja al descubierto que las diferencias son irreconciliables.

¿Fue por pedido de Tini?

Hace tiempo circulan versiones de una ruptura en la pareja, que no se haría pública hasta después de Qatar. Aseguran que el motivo de esta decisión del entorno de la intérprete de “La Triple T” es para no recibir críticas ni ser señalada si la Selección Argentina no obtiene los resultados esperados en la cita mundialista.

El futbolista aseguró en la nota en cuestión que con Tini mantienen una relación sana; “Cada uno tiene su trabajo y sus responsabilidades. Ninguno de los dos depende del otro. Pero nos hemos elegido para transitar la vida acompañándonos (…) Es una relación que me ha cambiado la vida”.

Sin embargo, por Instagram le preguntaron al periodista especialista en espectáculo, Ángel de Brito si Tini viajaba a Qatar, como estaba estipulado, a lo que respondió con un contundente “No”.