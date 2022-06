EN DIRECTO | Talleres, finalista de la última edición, buscará seguir avanzando en la Copa Argentina, cuando enfrente a Chaco For Ever este miércoles 22 de junio, por los 16avos de Final. Conocé cómo y dónde ver EN VIVO el partido, y seguí el minuto a minuto.

Talleres de Córdoba vs. Chaco For Ever EN VIVO por la Copa Argentina: Hora, TV, streaming EN DIRECTO y minuto a minuto

EN VIVO | ONLINE | En el Estadio Padre Martearena de Salta, Talleres de Córdoba y Chaco For Ever se verán las caras este miércoles 22 de junio, en el marco de los 16avos de Final de la Copa Argentina 2022. Enterate hora y canales de TV para ver EN DIRECTO el encuentro, y seguí al instante todo lo sucedido.

+ Talleres vs. Chaco For Ever: Seguí EN VIVO el MINUTO A MINUTO por la Copa Argentina

+ Talleres vs. Chaco For Ever: ¿Cómo llegan al partido por la Copa Argentina?

El Matador llega a este compromiso tras eliminar a Guemes (SdE), venciéndolo por 4-0 en 32avos de Final, gracias a los goles de Federico Girotti (x2), Diego Valoyes y Juan Cruz Esquivel. El Albinegro, mientras tanto, viene de dejar en el camino a Arsenal de Sarandí, derrotándolo 5-4 por penales, luego de igualar 0-0 en los noventa minutos.

El ganador de este cruce enfrentará al vencedor de Newell's - Aldosivi en Octavos de Final.

+ Talleres vs. Chaco For Ever: ¿Cuándo y a qué hora juegan por la Copa Argentina?

El partido Talleres de Córdoba vs. Chaco For Ever tendrá lugar este miércoles 22 de junio, en Salta, a las 18.00 hora Argentina, por los 16avos de Final de la Copa Argentina.

Horario por país:

Argentina: 18.00 horas

Brasil: 18.00 horas

Uruguay: 18.00 horas

Chile: 17.00 horas

Paraguay: 17.00 horas

Bolivia: 17.00 horas

Ecuador: 17.00 horas

Colombia: 16.00 horas

Perú: 16.00 horas

Venezuela: 16.00 horas

México: 16.00 horas

Estados Unidos: 14.00 horas PT / 17.00 horas ET

+ Talleres vs. Chaco For Ever: ¿Cómo ver el partido por la Copa Argentina?

El partido Talleres de Córdoba vs. Chaco For Ever será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO para Argentina por TyC Sports, y de forma ONLINE, vía streaming, por TyC Sports Play. Además, se podrá observar en el resto de Sudamérica (excepto Brasil) por TyC Sports Internacional, y en Estados Unidos, también por Fanatiz.