Tras el escándalo de Boca, Ibarra no anduvo con vueltas: "Hubo una..."

Boca no pudo ganarle el clásico a Racing y terminó igualando con el marcador en cero. Los dirigidos por Hugo Ibarra comenzaron con un rendimiento muy flojo, pero con el correr de los minutos mejoraron. Y más allá de las cuestiones futbolísticas, hubo un fuerte cruce entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto.

Una vez que finalizó la primera etapa, los jugadores de Boca se marcharon hacia el vestuario y, según testigos presentes en el campo de juego, se produjo una pelea entre el peruano y el delantero. Todo quedó en evidencia después de que los protagonistas retornaran al campo de juego, y al zaguero se le viera un golpe en el rostro.

En relación a lo sucedido, Ibarra fue clarito y confesó qué fue lo que pasó en el camarín boquense: "Hubo una discusión, y nada más que eso", aseveró en conferencia de prensa. Y cuando le consultaron si las marcas en el rostro del ex Schalke 04, indicó: "No tengo idea si el golpe de Zambrano fue por una discusión con Benedetto".

Hugo Ibarra no tuvo pelos en la lengua y ventiló los problemas que surgieron en el vestuario de Boca, y se mostró muy tranquilo tras lo ocurrido: "No me preocupan las discusiones, son parte del fútbol y sirven para mejorar", completó antes de marcharse del estadio Presidente Perón.