A fines de marzo de este 2023, trascendió una noticia que repercutió en todo el país al conocerse que Gonzalo Montiel habría estado vinculado con una denuncia en su contra por abuso sexual con acceso carnal. Según se conoció en aquellas fechas, el hecho que lo comprometía judicialmente había acontecido el 1 de enero de 2019 en su domicilio familiar ubicado en La Matanza en lo que fue la celebración de su cumpleaños número 22.

Luego de que la causa haya pasado por instancias de investigación, este viernes de junio se confirmó que Gonzalo Montiel quedó imputado por la misma y que esta se encuentra bajo las órdenes Dr. Luis Alberto Brogna, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Delitos derivados de Violencia Familiar y de Género y Delitos contra la Integridad Sexual (UFI) N° 3 de La Matanza, en donde el futbolista de 26 años fue catalogado con la carátula de “abuso sexual con acceso carnal, agravado por la participación de dos o más personas“.

En un documento al que accedió el medio Doble Amarilla, se detalla que “se procede a notificarlo de los derechos normados en el Art. 60 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, haciéndole saber la naturaleza y los cargos que se le imputan, como así también que tiene derecho a comunicarse libremente con un letrado de su elección“, y así mismo se confirmó que el 22 de junio, la denunciante volverá a declarar ante el Juzgado.

En paralelo, el medio El Destape obtuvo primicia respecto al testimonio previo de la denunciante, quien allí dio detalles sobre lo acontecido en 2019. Allí, explicó que se trataba de un cumpleaños familiar en donde conoció a la madre y los hermanos de Montiel y que se trasladó desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Virrey del Pino con un Uber que habría pagado el propio jugador. Y pese a que confesó que no tomaba alcohol, ante el ofrecimiento en el cumpleaños aceptó y al poco tiempo senteció que había empezado a sentirse mareada.

Sobre esta situación, contó: “Me dolía mucho la cabeza, sentía que me iba a desmayar y le mando un mensaje a Gonzalo porque no estaba ahí en la reunión, y le dije ‘ayudame por favor, me siento mal, llevame a mi casa’. Estaba en el baño, Cuando salgo me lo encuentro a Gonzalo y ahí no recuerdo más nada“.

Luego, añadió que todo lo que sucedió después son recuerdos que no están claros en su memoria, ya que afirmó que se despertó en la entrada de la casa, en una calle de tierra, en donde había barro, con la camisa mojada y ella también mojada.

De esa escena, la denunciante reveló detalles de lo que le dijeron desde la familia de Montiel: “De ahí sólo me acuerdo que la hermana de Gonzalo me decía: ‘Hija de puta, te voy a matar, no te metas con mi hermano, no lo nombres’, intentando pegarme patadas, que eran frenadas por las demás chicas“.

Y esto no quedó allí, ya que también relató que, cuando se volvía a su casa también en un remis pedido por aplicación, fue acompañada por un grupo de mujeres que también la habrían amenazado en ese camino: “Ni lo nombres a Gonzalo, vos tuviste la culpa“, le habrían dicho. Así mismo, la madre de Montiel, Marisa, fue la que le explicó lo que sucedió al habrle mandado un mensaje que decía “te violaron, mamita, ponete óvulos“.

Sabiendo esto, la joven fue al médico por un fuerte dolor genital y el profesional que la atendió dejó asentado que sufrió la violencia sexual, pero que también refirió que su testimonio no fue 100% fidedigno a lo acontecido.

La denunciante confirmó que intentó hacer la denuncia apenas sucedieron los hechos, pero que mediante chats con la madre de Montiel esta le decía que no y que “Gonzalo está en River y va tener problemas en el Cub. Y me dijo: Cuidate, mamita, sos muy bonita, repetía todo el tiempo el mamita“, donde además añadió que recibió aprietes y amenazas. Por esto, la joven sentenció que sufre desde ese momento un “infierno”.

Entre otras tantas cuestiones, la denunciante también afirmó que tuvo contacto con Montiel: “A Gonzalo le insistí que me diga con quién había estado, llegué a decirle decime el nombre y no te molesto más, y él me contestó… Alexis Acosta y después no hablamos más“.

Hermida Leyenda, abogada que lleva a cabo el caso, detalló en marzo en Radio 10 que “es una denuncia complicada, porque fue abuso sexual agravado con acceso carnal”, donde además añadió: “Ella no sabe cuántas personas intervinieron en el abuso. Pero a raíz del primer análisis médico que le hicieron en un centro de salud, sabemos que hubo acceso carnal. la denuncia ya está presentada ante la Justicia de La Matanza -en el mismo año en el que sucedieron los hechos- y la causa está en trámite“. De momento, Gonzalo Montiel quedó imputado y el 22 de junio, la denunciante volverá a declarar.