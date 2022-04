No son horas tranquilas en el mundo Boca. Después de lo que ocurrió con el accidente vehicular que protagonizó Eduardo Salvio, que embistió a su ex esposa Magalí Aravena en Puerto Madero, el equipo comandado por Sebastián Battaglia igualó frente a Lanús y el ánimo del hincha quedó desbastado.

Constantemente, el Xeneize está involucrado en un problema diferente. Si no es una lesión, es una suspensión o una situación con la Justicia. Los hinchas ya no quieren saber nada de esto, ya que son inconvenientes que no ayudan al momento del equipo, por lo que al DT le cuesta encontrar la solución para el juego si es que la adversidad continúa haciéndose presente.

Si bien aún no se llegó a una resolución, desde la Justicia continúan investigando los hechos ocurridos entre Salvio y Aravena, el pasado jueves. Por eso mismo, el ex Benfica no formó parte de la nómina de citados ante el Granate, ya que "su cabeza no estaba para jugar", según los dichos de Battaglia. Pero ahora el tiempo pasó y el propio entrenador tomó la decisión de tenerlo en cuenta frente a Godoy Cruz.

A pesar de que Boca no hizo oficial la nómina de convocados, es un hecho que retornará a la misma y viajará hacia Mendoza para que, este miércoles, el Xeneize se mida en el estadio Malvinas Argentinas frente al Tomba.