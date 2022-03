A horas del Superclásico, las noticias llueven en Boca. Almendra y un like polémico, la lista de concentrados vs. River y el 11 que prepara Battaglia.

En 24 horas puede pasar de todo en el mundo Boca. Por eso, en Bolavip te traemos lo más destacado del planeta Xeneize este viernes 18 de marzo. Almendra y un like polémico, la lista de concentrados vs. River con la aparición de uno de los favoritos del hincha y el 11 que prepara Sebastián Battaglia para jugar en el Monumental.

Tremendo elogio para Fabra: "Podría ser el tres del Real Madrid"

El plantel de Boca está plagado de figuras y Frank Fabra es una de ellas. El lateral izquierdo de 31 años está en su séptima temporada con el conjunto azul y oro y es uno de los referentes del plantel, además de ser un titular inamovible para casi todos los entrenadores que pasaron.

Su pico de rendimiento lo puso a la altura de los mejores en ese puesto dentro de la región. Si bien ahora está en la búsqueda de recuperar ese nivel, el colombiano es una garantía y Juan Román Riquelme en más de una ocasión lo elogió públicamente, ponderando su capacidad técnica y ofensiva.

Ahora los cumplidos para Frank llegaron desde un rival: Lucas Romero, jugador de Independiente, lo eligió como el mejor lateral izquierdo del país. A la hora de armar su once ideal del fútbol argentino, ubicó a Fabra en ese rol y dio el motivo: "Hay varios buenos pero me voy a quedar con Fabra. Si él se lo propone, podría ser el tres del Real Madrid tranquilamente".

Bermúdez le metió presión al árbitro del Boca-River: "No quiero que se repita"

El último antecedente dejó una gran polémica y mucha bronca en Boca. En el Superclásico de la segunda mitad del 2021, Marcos Rojo se fue expulsado en el arranque del partido y eso condicionó al equipo, que fue derrotado con claridad por River. En la antesala de otro choque ante el máximo rival, Jorge Bermúdez metió presión.

"Estoy convencido de que si Boca juega los 90 minutos con sus once hombres, va a pelear el partido", soltó el "Patrón" en TNT Sports. Y explicó: "Es una preocupación personal, no un reclamo público a nadie. Jugar con un hombre menos en un Superclásico es tremendo. Lo que estoy pidiendo es que haya un partido trasparente, en el clásico que jugamos en el Monumental no lo vi".

"Yo vi por estadísticas que en los últimos clásicos jugados es muy natural que pasen situaciones no muy claras. Ojo, hablo en todos los clásicos, no veo solo Boca-River. Y los contextos dicen que con muy pocas cosas, con un equilibrio delgado, se rompen líneas", siguió el colombiano, integrante del consejo de fútbol.

El polémico "like" de Almendra que causó malestar entre los hinchas de Boca

La situación de Agustín Almendra en Boca, en estos momentos, es clara. Tras su pelea con Sebastián Battaglia, el futbolista fue apartado del plantel profesional y se limita a entrenarse junto a la Reserva. Pero tampoco forma parte de los partidos oficiales del equipo de Hugo Ibarra y Mauricio Serna.

El volante sigue entrenándose en el club de la Ribera pero sabiendo que su ciclo está terminado. A pesar de eso, este viernes dio una buena señal y se presentó en el River Camp para acompañar a sus compañeros de la Reserva en el Superclásico, que terminó con un empate sin goles.

Sin embargo, otra acción de Almendra generó el malestar de los hinchas de Boca. El mediocampista dio un polémico "like" en el contexto que se vive: a pocos días del Superclásico ante River, Agustín le dio "MeGusta" a la última publicación que hizo Julián Álvarez en Instagram.

Relevaron por qué el Colo Barco no estuvo en el Superclásico de la Reserva

El sábado pasado, Valentín Barco volvió a jugar para la Reserva de Boca en un amistoso frente a Cañuelas, junto a los futbolistas que no formaron parte del duelo ante Estudiantes por el torneo local. Eso hizo pensar que el retorno del lateral izquierdo al equipo de Hugo Ibarra era inminente. Sin embargo, este viernes no estuvo en el Superclásico ante River.

El Xeneize igualó sin goles frente al Millonario en el River Camp y todos se preguntaron por qué el "Colo" no ingresó ni un minuto. Sobre su ausencia ante el "Pincha", Mauricio Serna aclaró que fue "solo una disposición técnica, si así lo quieren llamar, del Negro y yo". ¿Qué pasó ahora?

En TyC Sports informaron que hubo una cuestión táctica para la presencia de Nahuel Génez en el lateral izquierdo, pero que también hay cuestiones extrafutbolísticas. "Ibarra charló hace varios días con el juvenil, que más allá de ser un futbolista ejemplar, le está costando y mucho manejar la exposición a tan corta edad", señalaron.

El particular clásico que disputará Aaron Molinas con la camiseta de Boca

La ansiedad del mundo Boca está a flor de piel. Este domingo, los dirigidos por Sebastián Battaglia irán al Monumental para enfrentarse con River, donde se promete un Superclásico muy picante. Y quien tendrá una participación especial será Aaron Molinas, quien se perfila para jugar desde el inicio.

A lo largo de toda la historia, de un lado y del otro, hubo muchísimos jugadores que vistieron las dos camisetas. Muchos hinchas recordarán a Claudio Caniggia, Sebastián Rambert, Gabriel Amato, Jonatan Maidana, Tomás Pochettino y Lucas Pratto, entre otros. Pero no muchos han vestido los colores rivales en inferiores.

Cuando el enganche comenzó a dar sus primeros pasos en el terreno futbolístico, y todavía los hinchas no sabían de sus enormes cualidades, tuvo un paso por el Millonario. Sin embargo, Molinas no pudo continuar en el club de Núñez y se marchó hacia el Xeneize. "Nos abrieron las puertas del club que amamos", confesó Hugo, el padre del juvenil que disputaría su primer Superclásico como titular.

¡Lo esperaban todos! Battaglia le dio el gusto a los hinchas de Boca y un jugador muy querido estará ante River

El domingo, a partir de las 19, se terminarán todas las suspicacias y los análisis. La realidad estará en juego, donde Boca visitará a River y buscará volver a ganar en el Monumental después de dos encuentros. Y para ello, Battaglia ya tiene a todos los jugadores confirmados.

Luego de lo que fuera la práctica del viernes, donde el entrenador aprovechó para recuperar algunos jugadores, como así también probar a quienes venían con algunas molestias, le dio el gusto a los fanáticos que pedían por la presencia de un futbolista surgido de las inferiores.

Para lo que será la visita del Xeneize al Millonario, Battaglia volvió a contar con Marcelo Weigandt, quien ya se recuperó de la operación en su hombro derecho y estará a disposición para disputar algunos minutos ante el rival de toda la vida, si es que así lo decide el cuerpo técnico.

Gallardo confirmó el 11, pero Battaglia también lo tiene

Se viene el Superclásico. En 48 horas comenzará a rodar la pelota en el Monumental, aunque el partido comenzó fuera de la cancha mucho antes como cada vez que se enfrentan River y Boca. La previa eterna comenzó cuando cada uno de ellos dejó atrás la fecha 6 y va entrando en calor con las declaraciones de los protagonistas.

Marcelo Gallardo suele ser reservado. Tranquilo y misterioso. Pero esta vez sorprendió a todos. Se sentó y lo primero que dijo fue: "Antes de que me pregunten: Armani, Rojas, Paulo Díaz, González Pirez, Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, Nicolás De La Cruz; Esequiel Barco y Julián Álvarez". Boom. Sin vueltas. ¿Y Battaglia?

Según lo que probó el ex volante central del club, el equipo distaría poco del que viene jugando. Aunque claro, Izquierdoz saldrá por lesión y Benedetto ingresará tras superar las suyas. Pasando en limpio, Battaglia piensa salir con Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández, Juan Ramírez; Aaron Molinas; Sebastián Villa y Darío Benedetto.