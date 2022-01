Boca tendrá su puntapié inicial del 2022 con un partido ante Colo Colo en el Torneo de Verano organizado en el Estadio UNO de La Plata, el cual se disputará este lunes a las 21 horas. Para el mismo, Sebastián Battaglia ya confirmó su lista de convocados y dio varias sorpresas.

Para empezar, dentro de los están incluidos jugadores que regresaron de sus préstamos como Gastón Ávila y Walter Bou, además de contar con varios juveniles en todas las zonas del campo, con Renzo Giampaoli en la defensa junto a Agustín Sández; en el mediocampo están concentrados Alan Varela, Cristian Medina y Aaron Molinas entre los habituales del 2021, pero se destaca la presencia de Ezequiel "Equi" Fernández entre los volante de contención; y por último, en la ofensiva no hay sorpresas con los juveniles porque fueron citados el "Changuito" Zeballos y Luis Vázquez.

Donde sí hubo sorpresas fueron en las bajas, ya que algunas eran fijas por lesiones que se conocían como la de Jorman Campuzano o la de Marcelo Weigandt, mientras que otras salieron a la luz con esta convocatoria y son arrastradas por la alta intensidad de la pretemporada que el equipo Xeneize realiza en Ezeiza. Las molestias de Marcos Rojo y de Agustín Almendra son estos casos, quienes tienen dolencias musculares leves, pero por eso quedaron marginados en la convocatoria.

Norberto Briasco y Valentín Barco son otros dos jugadores que arrastran lesiones. La del armenio es un esguince de tobillo, mientras que la del "Colo" es un traumatismo en la rodilla. Sin embargo, entre tantas otras bajas, las más llamativas son las que el propio Sebastián Battaglia dejó afuera puramente por decisión futbolística.

Wanchope Ábila era sabido que no será tenido en cuenta por el DT, quien junto con Mateo Retegui no formaron parte de la lista. A ellos se les suman dos que sí llama la atención su baja porque hasta fines del 2021 eran parte de las convocatorias: Cristian Pavón y Carlos Zambrano. Por ambos llegaron ofertas este mercado de pases, así que no sorprende que no sean parte del equipo por sus inminentes salidas.

+ Posible XI de Boca para el partido ante Colo Colo

Agustín Rossi; Luis Advínula, Carlos Izquierdoz, Gastón Ávila, Frank Fabra; Diego González, Alan Varela, Eduardo Salvio, Nicolás Orsini/Luis Vázquez y Sebastián Villa.