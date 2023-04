El Xeneize deberá gestionar su continuidad, pero la operación no es sencilla.

Su salida de Boca es casi un hecho y confesó: "Me costó adaptarme"

Es cierto que en Boca no se puede pensar más allá del próximo semestre, sobre todo con los últimos resultados cosechados en el Torneo LPF 2023. Sin embargo, el Consejo de Fútbol -junto a Juan Román Riquelme-, empiezan a darle forma a la planificación para la segunda mitad de año. ¿Los objetivos? Estar en octavos de final de CONMEBOL Libertadores y sumar varios nombres de jerarquía.

No obstante, la proyección a futuro no solo se debe hacer en base a las posibles incorporaciones que podrían aterrizar en La Ribera en el mediano plazo. Hay que tener en cuenta que varios futbolistas del actual plantel siguen bajo la lupa tanto del entrenador como de los directivos y podrían darse varias salidas una vez finalizado el campeonato.

Una de ellas podría ser la de Martín Payero, situación que no solo abarca su rendimiento dentro de la cancha. El ex Banfield volvió al fútbol argentino por la vía del préstamo y, para quedarse en Boca, el Xeneize deberá desembolsar los 6 millones de euros que fijó el Middlesbrough inglés en la opción de compra. Hoy parece prácticamente imposible de pagar.

Qué dijo Payero sobre su estadía en Boca

El volante rompió el silencio en las últimas horas y confesó no haber podido lograr una aclimatación correcta en sus inicios con la camiseta azul y oro. "Los primeros meses fueron difíciles, claramente Boca te modifica todo, lo bueno y lo malo. Intento disfrutarlo hoy. También me costó adaptarme a lo que era todo, pero no puedo pasar por alto que a los tres meses conseguí mi primer título y a los dos, el segundo", le dijo a Sebastián Luzuriaga vía YouTube. ¿Estará su futuro en La Ribera?