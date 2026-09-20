Jugador por jugador: los puntajes de los futbolistas de Boca vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026

Las calificaciones de los futbolistas del Xeneize luego del encuentro ante el Ciclón en el Nuevo Gasómetro.

Álvaro Montero (6): otra valla invicta para el arquero de Boca. Aunque recibió pocos ataques de parte de San Lorenzo, es fundamental para la confianza personal no recibir ningún tanto. Irá a la Selección de Colombia y no atajará contra Racing por Copa Argentina.

Leandro Lozano (7): segundo partido seguido haciendo un gol. Firme en defensa y con claridad en ataque, volvió a utilizar la zurda para convertir el 1-0. Sin dudas, en su mejor nivel individual desde que llegó a Boca a mitad de año.

Leandro Lozano, autor de un gol de Boca ante San Lorenzo. (Getty Images)

Lautaro Di Lollo (6): otro buen partido del defensor. Con autoridad para ganar duelos constantemente y con la claridad para ser salida. Brindó buenos pases para adelante que rompieron líneas y derivaron en chances claras.

Facundo Herrera (5): el juvenil de Boca Predio no tuvo su mejor partido. Aunque no desentonó, estuvo cerca de ser expulsado por doble tarjeta amarilla y es por eso que Arruabarrena lo sacó en el entretiempo.

Lautaro Blanco (7): como en sus mejores actuaciones, con nivel de Selección Argentina. Firme y criterioso en defensa, imparable en ataque. Dos veces seguidas gambeteó con caño incluido, en la última de ellas asistió a Merentiel en el 2-0.

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Santiago Ascacibar (5): poco participativo en el armado y erró un mano a mano inmejorable. Sin embargo, aportó la garra que tanto lo caracteriza sobre la mitad de la cancha y también llegó mucho al área rival.

Leandro Paredes (8): la figura del partido. Como casi siempre que está bien físicamente, fue el mejor futbolista sobre el campo de juego. Por momentos en la parte inicial, pero el segundo tiempo se jugó a su ritmo y manejó todos los hilos del equipo.

Milton Delgado (7): otra vez, la rueda de auxilio de todos sus compañeros. Ladero de Paredes en el medio y para la circulación de la pelota, además de ser insoportable para los rivales por su presión constante para recuperar la posesión.

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Alan Velasco (6): aprobó. No tuvo su mejor rendimiento individual pero sí formó un buen tándem con Blanco sobre el sector izquierdo y cerrándose cerca del último tercio de la cancha.

Leonel Flores (7): muy peligroso por las bandas y preocupando a la defensa de San Lorenzo. No estuvo fino en los últimos metros para plasmarlo en el marcador, pero volvió a tener un buen encuentro en lo personal. Cada vez más titular en este Boca.

Leonel Flores en San Lorenzo – Boca. (Getty Images)

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Miguel Merentiel (7): empezó flojo y desperdició dos chances inmejorables. Pese a eso, dejó mano a mano a Ascacibar con un taco fantástico y pocos minutos más tardes convirtió el 2-0 tras el centro de Blanco. Luego, Arruabarrena lo reemplazó.

Ingresaron

Marco Pellegrino (6): ingresó en el entretiempo por Jagger Herrera. Sin tener que sufrir demasiado, entró en un buen nivel y entendió perfectamente a qué quiso jugar Boca durante la segunda parte.

Carlos Palacios (-): no jugó los minutos suficientes para ser evaluado.

Ángel Romero (-): no jugó los minutos suficientes para ser evaluado.

Sebastián Villa (-): no jugó los minutos suficientes para ser evaluado.

Tomás Belmonte (-): no jugó los minutos suficientes para ser evaluado.