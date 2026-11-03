Rodrigo Battaglia sufrió una molestia física y otro futbolista de Boca es baja hasta 2027 porque debe operarse

Luego de la victoria frente a River en el Superclásico del domingo con el gol de Lautaro Di Lollo, ahora Boca ya puso la mente en lo que será el duelo ante Defensa y Justicia el sábado en La Bombonera, donde puede ser campeón de la Tabla Anual. Sin embargo, este martes recibió una mala noticia: Rodrigo Battaglia tiene una molestia física.

Cabe recordar que el polifuncional de 35 años tuvo 8 meses de recuperación ya que a principios de año fue operado por una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles. Luego de llevar a cabo una larga rehabilitación, fue titular ante Talleres y en la revancha con Vasco da Gama, mientras Leandro Paredes era baja por el desgarro que sufrió.

Rodrigo Battaglia, futbolista de Boca. (Getty Images)

Lo cierto es que Battaglia entrenará diferenciado por varios días durante esta semana y se estima que también incluya al fin de semana. Con el claro objetivo de poder recuperarlo y tenerlo a disposición para la decisiva recta final de la temporada 2026, el mediocampista sufrió una molestia muscular y será resguardado por el cuerpo técnico.

Un dato importante a tener en cuenta es que, en principio, no sería grave y por eso no se hará estudios, debido a que no habría lesión y solamente sería una molestia. Sin embargo, esto significa que está en duda contra Defensa y Justicia, aunque lo más probable es que descanse para continuar con la evolución. Pero en definitiva, será evaluado día a día.

Rodrigo Battaglia, futbolista de Boca.

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De esta manera, Rodolfo Arruabarrena pierde por varios días a Rodrigo Battaglia, futbolista que está muy bien considerado y que será fundamental en el futuro. A su vez, vale resaltar que Tomás Aranda y Adam Bareiro empezaron a entrenar a la par de sus compañeros y están cada vez más cerca de regresar de sus respectivas lesiones de gravedad.

Matías Satas, baja en Boca hasta 2027

Matías Satas será baja hasta 2027. Durante el entrenamiento de este lunes post Superclásico, el juvenil de Boca sufrió un choque durante un ejercicio, lo que derivó en una lesión en los meniscos. A raíz de esta noticia y tras la revisión de los especialistas médicos, este martes es intervenido quirúrgicamente y comenzará su rehabilitación rumbo a la pretemporada.

Matías Satas, defensor de Boca. (Getty Images)