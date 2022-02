Hay una música que es inconfundible. Apenas escuchás los violines y el coro ya te emocionás un poco. Y en el momento justo te sumás vos entonando “¡La Champiooooonsssss!” porque estabas pendiente de esta próxima fecha… pero la espera terminó, porque este 15 de febrero vuelve la tan ansiada UEFA Champions League, ya en octavos de final, con varios partidos que no te vas a perder de ninguna manera: el equipo de Messi se enfrenta a su antiguo rival, el Real Madrid, que viene a paso firme en la Liga de España.

Para las casas de apuestas deportivas el favorito es el PSG, pero no la va a tener fácil ¿Podrá demostrarlo? Además, en ese partido hay nota más de color: Sergio Ramos, histórico del Madrid va a jugar contra su amado ex equipo… ¿Cumplirá con la ley del ex?

Otro partidazo es el de Atlético de Madrid contra el Manchester United. El equipo del Cholo viene de capa caída, así que necesita remontar resultados y mejorar su imagen contra el equipo de Cristiano, que siempre se lleva bien con estas instancias decisivas de Champions. Y más contra el Atleti. En cuanto a los pronósticos no hay un claro favorito ¿De qué lado estás vos?

También se va a jugar Inter vs. Liverpool, partido interesante que se va a disputar en el místico San Ciro. El equipo de Salah y Mané (ambos finalistas de la Copa Africana), se enfrenta al siempre complicado equipo italiano. Seguramente Lautaro Martínez y compañía la va a poner toda en casa para viajar con tranquilidad a Anfield.

Y, por último, dos grandes favoritos a coronarse en esta edición de la Champions, como son el Bayern Munich y el Manchester City de Guardiola, les toca dar su primer paso de visitantes. En los papeles, Salzburgo y Sporting de Lisboa son rivales accesibles, pero como bien sabemos los partidos hay que jugarlos, ¿Podrá alguno de estos dar el batacazo?





¡Qué lindo cuando se juega la Champions!, ¿no?

