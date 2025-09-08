Tras la batalla generada por el pase de Maxi Salas, River y Racing podrían protagonizar un nuevo cortocircuito

En los últimos días del receso por la Fecha FIFA, tanto River Plate como Racing Club se preparan para afrontar un septiembre cargado de compromisos que determinarán su futuro en el semestre. La Copa Libertadores es el principal objetivo de ambos, con los cuartos de final por delante, pero también tienen el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

Precisamente en el certamen que enfrenta a equipos de todas las categorías es dónde se verán las caras entre sí. El Millonario y la Academia se enfrentarán por una de las llaves de cuartos de final con Independiente Rivadavia ya esperando por el ganador en semifinales.

Este duelo de eliminación directa cae con la polémica aún fresca por el pase de Maximiliano Salas. A pesar de la intervención de AFA, River ejecutó la cláusula de rescisión por el delantero ante la negativa de Racing por negociar y el de Curuzú Cuatiá hoy defiende los colores del club de Núñez.

Pero el duelo por Copa Argentina podría sumar una nueva controversia. Es que, en el intento por fijar una fecha para este compromiso de cuartos de final, aún no hay fecha ni sede definida, con calendarios apretados y negativas de ambos equipos.

El Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el Gigante de Arroyito de Rosario y el Malvinas Argentinas de Mendoza aparecen hoy en carpeta para albergar el clásico, según la información de La Página Millonaria.

Entre las fechas tentativas están el inicio de octubre (miércoles 1 o jueves 2), opción que Racing no acepta por estar entre el partido de vuelta ante Vélez por la Copa Libertadores y el clásico ante Independiente por el Clausura. Del otro lado aparece la chance del jugarlo durante la próxima Fecha FIFA, del 7 al 15 de octubre, pero River no quiere disputar el trámite con bajas por las convocatorias a selecciones.

Así está el cuadro de cuartos de final de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia 3-1 Tigre

River Plate vs. Racing Club

Newell’s Old Boys vs. Belgrano

Argentinos Juniors vs. Lanús

