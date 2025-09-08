Es tendencia:
logotipo del encabezado
COPA ARGENTINA

Tras la batalla generada por el pase de Maxi Salas, River y Racing podrían protagonizar un nuevo cortocircuito

La salida del delantero de la Academia generó enorme polémica y la Copa Argentina podría significar un nuevo round entre dos de los grandes del fútbol argentino.

Por Agustín Vetere

Gallardo y Costas se vuelven a ver las caras.
© GettyGallardo y Costas se vuelven a ver las caras.

En los últimos días del receso por la Fecha FIFA, tanto River Plate como Racing Club se preparan para afrontar un septiembre cargado de compromisos que determinarán su futuro en el semestre. La Copa Libertadores es el principal objetivo de ambos, con los cuartos de final por delante, pero también tienen el Torneo Clausura y la Copa Argentina.

Precisamente en el certamen que enfrenta a equipos de todas las categorías es dónde se verán las caras entre sí. El Millonario y la Academia se enfrentarán por una de las llaves de cuartos de final con Independiente Rivadavia ya esperando por el ganador en semifinales.

Este duelo de eliminación directa cae con la polémica aún fresca por el pase de Maximiliano Salas. A pesar de la intervención de AFA, River ejecutó la cláusula de rescisión por el delantero ante la negativa de Racing por negociar y el de Curuzú Cuatiá hoy defiende los colores del club de Núñez.

El inesperado reencuentro que tuvieron Maxi Salas y Maravilla Martínez en la previa de River vs. Racing por Copa Argentina: “Amigo”

ver también

El inesperado reencuentro que tuvieron Maxi Salas y Maravilla Martínez en la previa de River vs. Racing por Copa Argentina: “Amigo”

Pero el duelo por Copa Argentina podría sumar una nueva controversia. Es que, en el intento por fijar una fecha para este compromiso de cuartos de final, aún no hay fecha ni sede definida, con calendarios apretados y negativas de ambos equipos.

El Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el Gigante de Arroyito de Rosario y el Malvinas Argentinas de Mendoza aparecen hoy en carpeta para albergar el clásico, según la información de La Página Millonaria.

Entre las fechas tentativas están el inicio de octubre (miércoles 1 o jueves 2), opción que Racing no acepta por estar entre el partido de vuelta ante Vélez por la Copa Libertadores y el clásico ante Independiente por el Clausura. Del otro lado aparece la chance del jugarlo durante la próxima Fecha FIFA, del 7 al 15 de octubre, pero River no quiere disputar el trámite con bajas por las convocatorias a selecciones.

Publicidad

Así está el cuadro de cuartos de final de la Copa Argentina

  • Independiente Rivadavia 3-1 Tigre
  • River Plate vs. Racing Club
  • Newell’s Old Boys vs. Belgrano
  • Argentinos Juniors vs. Lanús
Hugo Perotti, el ídolo de Boca que destrozó sin piedad a un titular de Miguel Russo: “No sé qué le vieron para traerlo”

ver también

Hugo Perotti, el ídolo de Boca que destrozó sin piedad a un titular de Miguel Russo: “No sé qué le vieron para traerlo”

Tras recibir la sanción de Conmebol en la Sudamericana, los jugadores de Independiente rompieron el silencio: “Dolor e injusticia”

ver también

Tras recibir la sanción de Conmebol en la Sudamericana, los jugadores de Independiente rompieron el silencio: “Dolor e injusticia”

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Mientras Guillermo es feliz en Vélez, los hinchas de Boca continúan sufriendo los caprichos de Riquelme

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Se fue de River a Europa, es criticado por los hinchas y confesó que quiere volver a Sudamérica para jugar en otro grande: “Me encantaría”
Fútbol Sudamericano

Se fue de River a Europa, es criticado por los hinchas y confesó que quiere volver a Sudamérica para jugar en otro grande: “Me encantaría”

Las renovaciones que propuso la IA para los estadios más importantes de Argentina
Fútbol Argentino

Las renovaciones que propuso la IA para los estadios más importantes de Argentina

Mastantuono sorprendió con su presencia en el recital de Las Pastillas del Abuelo
Selección Argentina

Mastantuono sorprendió con su presencia en el recital de Las Pastillas del Abuelo

No se vio en TV: la reacción viral de Donald Trump tras la conquista de Carlos Alcaraz sobre Jannik Sinner en el US Open
Tenis

No se vio en TV: la reacción viral de Donald Trump tras la conquista de Carlos Alcaraz sobre Jannik Sinner en el US Open

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo