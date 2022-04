El 0 a 0 más mentiroso de los últimos tiempos. El Sabalero y los locales se cansaron de atacarse pero ninguno pudo convertir. O en realidad sí, ya que Colón convirtió dos tantos pero no fueron cobrados con polémica.

Colón y Olimpia se sacaron chispas pero no pudieron romper el cero en un partidazo

El mejor partido de la fecha 3 de la Copa Libertadores tiene dos protagonistas claros: Colón y Olimpia. En el Defensores de Chaco de Paraguay, el conjunto tres veces campeón de la máxima disputa continental recibió al Sabalero y el duelo tuvo de todo, menos goles.

Es que ambos equipos se dieron con todo e hicieron a los arqueros las grandes figuras del partido, ya que los dos arcos fueron cascoteados durante los noventa minutos y los guardametas no tuvieron paz en ningún momento. Así, Gastón Oliveira e Ignacio Chicco tuvieron sus noches consagratorias a nivel Libertadores por sus rendimientos entre sí, salvando a sus respectivos equipos.

El duelo fue un típico encuentro sin mitad de cancha, donde la pelota pasaba de un área a otra casi constantemente, por lo que no se dieron respiro mutuamente y quisieron ambos quedarse con los tres puntos, para así encaminar la clasificación a la siguiente ronda de la copa.

Colón fue quien estuvo más cerca de lograrlo, ya que fue ligeramente superior y tuvo dos ocasiones que terminaron en gol pero no fueron cobradas por supuestos fuera de juego que no fueron así, desatándose así la polémica en el partido, pero que a fin de cuentas no contaron en el marcador y por eso el resultado terminó siendo 0 a 0.

Impensado pero sí, el mejor partido de la fecha 3 fue un 0 a 0, el más mentiroso de los últimos tiempos por el frenesí que tuvo en las dos áreas. Colón se encuentra momentáneamente segundo con cuatro puntos, mientras que Olimpia está último con 2 unidades. Se vienen las tres jornadas finales y el grupo G promete ser de los más parejos y peleados hasta el final.