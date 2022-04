El sólido debut de River en CONMEBOL Libertadores, con un trabajado 1 a 0 que tuvo a Matías Suárez como goleador, quedó completamente empañado por la durísima lesión de Robert Rojas a manos de Aldair Rodríguez. El paraguayo finalmente sufrió una fractura de tibia y peroné, por lo cual tendrá un largo tiempo de inactividad hasta recuperarse plenamente.

El propio Marcelo Gallardo lo confesó en conferencia de prensa: "Nos queda un sabor amargo". Finalizado el encuentro ante Alianza Lima, el nombre del jugador peruano que le propinó una vehemente patada a Rojas rápidamente se ubicó entre las primeras tendencias de las redes sociales debido al repudio unánime por su accionar dentro del campo de juego.

Los usuarios en Twitter, en su mayoría hinchas del Millonario, no se demoraron en ubicar la cuenta personal de Aldair Rodríguez en Instagram para hacerle saber su descontento con lo sucedido en el duelo de Copa Libertadores. No obstante, al encontrarse con el perfil del delantero, una frase en particular tomó relevancia en la red social del pajarito azul.

"Hombre de fe" también fue una de las tendencias de la jornada luego de que varios usuarios advirtieran que dicha oración forma parte del encabezado de la cuenta de IG de Rodríguez. Tras la escandalosa lesión que le produjo a Robert Rojas, la frase no fue bien recibida en redes sociales.