El ex jugador del Millonario ingresó en el segundo tiempo y fue clave en el gol del Pincha para la igualdad ante Fortaleza.

Estudiantes de La Plata visitó a Fortaleza en la última jornada de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Con goles de Silvio Romero y Leandro Díaz -ambos en el complemento-, el encuentro terminó 1 a 1 y todo se definirá en Argentina.

Tras un arranque irregular en la Liga Profesional, el conjunto dirigido por Ricardo Zielinski comenzaba el camino en la fase KO de la competencia. En un duro escenario, logró conseguir un empate valioso teniendo en cuenta que comenzó perdiendo y que el destino podía haber sido poco feliz.

En esa rebeldía instantánea, mucho tuvieron que ver las modificaciones del Ruso tras la conquista lograda por el local: Leandro Díaz y Benjamín Rollheiser ingresaron a los 60 y, 3 minutos después, el ex River habilitó a Emmanuel Más para que asista precisamente al Loco, quién no perdonó. De todos modos, eso no fue todo lo que aportó el joven de 22 años.

Con la 10 en la espalda y jugando principalmente por el sector izquierdo, se mostró protagonista y ambicioso para tomar decisiones. Salteó lineas, la pidió en cada ataque y fue un dolor de cabeza constante para los rivales brasileños. Atención al dato: de los 12 pases que intentó, 10 llegaron a destino. Es decir, un 83% de sus entregas llegaron a destino. Buen estreno.

Rollheiser no sumaba minutos desde aquella final jugada con El Millonario por el Trofeo de Campeones de la Liga Profesional ante Colón. Por cierto, en ese encuentro disputado en diciembre había logrado convertir uno de los cuatro goles del equipo. Hoy volvió a jugar y no decepcionó. Gran refuerzo para Estudiantes.