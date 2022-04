No solo se jugarán las semifinales de Champions League esta semana. De este lado del mundo, la Copa Libertadores de América contará con partidos importantísimos de cara a las definiciones de la fase de grupos y habrá mucha representación argentina.

Boca, River, Vélez, Estudiantes, Talleres y Colón afrontarán diferentes compromisos por la 3º fecha de sus respectivas zonas que podrían comenzar a mostrarles para qué están de cara a lo que se viene.

Vélez, ganar o ganar frente a Nacional en casa

El Fortín vive un presente delicado. Con DT interino (Julio Vaccari) que no tiene garantizada su continuidad, ya sin chances en la Copa de la Liga Profesional y aún sin ganar en este torneo, al equipo de Liniers no le cabe otro resultado que el triunfo.

Este martes desde las 19.15, en el José Amalfitani, Vélez recibe a Nacional en el duelo de equipos que aún no ganaron en este certamen. Ambos suman 1 punto en el Grupo C y van por su primera victoria para no perder el tren de los líderes, Estudiantes y Bragantino de Brasil.

A la hora de hablar de las apuestas, en Bet365 el favorito es el equipo local. De hecho, un triunfo de Nacional entrega 5 dólares por cada dólar apostado.

Estudiantes va por el primer puesto de su grupo

Es inmejorable el presente de Estudiantes de La Plata. Puntero de su zona y ya clasificado a cuartos de final de la Copa de la Liga, en la Libertadores suma un triunfo y un empate y este martes buscará quedar en soledad en la punta del Grupo C.

También desde las 19.15, el Pincha recibirá a Red Bull Bragantino de Brasil, que también suma 4 puntos, para comenzar a encaminar su clasificación a octavos de final.

El Pincha es favorito en las apuestas y, en Bet365, una victoria de los brasileños entrega 13 dólares por cada 5 apostados, mientras que un triunfo de los platenses paga 11 dólares por cada 10 que se apuesten.

Boca y una visita de riesgo en un momento delicado

No fueron días fáciles para el Xeneize. Tras el escándalo de Eduardo Salvio, los flojos rendimientos pusieron en la cuerda floja a un Sebastián Battaglia que sin embargo fue ratificado y devolvió la confianza con un triunfo ante Central Córdoba que trajo algo de aire.

En la Copa, el Xeneize ganó uno y perdió uno y este martes a las 21.30 tendrá que visitar al Corinthians en Brasil, buscando un buen resultado que lo acomode en el Grupo E.

En Bet365, una victoria del Xeneize en tierras brasileñas entrega 27 dólares por cada 10 que se apuesten, mientras que el empate paga 23 dólares por cada 10 apostados.

Talleres y su oportunidad de acomodarse

Luego de un buen debut con triunfo ante Universidad Católica, la visita de la T al Flamengo terminó con derrota y por eso el conjunto cordobés afrontará su duelo ante Sporting Cristal con la importancia que se merece.

También este martes a las 21.30, el equipo del portugués Pedro Caixinha recibirá a los peruanos por la 3º fecha del Grupo H en el que todos los conjuntos suman 3 unidades.

River y una visita de riesgo para encaminar su clasificación

Con puntaje ideal tras sendos triunfos ante Alianza Lima y Fortaleza, el equipo de Marcelo Gallardo visita a Colo Colo en Santiago de Chile por 3 puntos que prácticamente lo dejan con un pie en octavos de final.

El duelo será este miércoles a las 21 y se tratará de un partido directo por el primer puesto, ya que los chilenos también ganaron sus dos compromisos y quieren amargar el camino del Millonario.

Colón quiere hacerse fuerte en Asunción

En uno de los grupos que asoman con mayor paridad, el Sabalero se mide este jueves a las 21 frente a Olimpia en Paraguay por la 3º fecha y luego de conseguir un triunfo y una derrota en sus compromisos previos.

Tras la victoria ante Peñarol y la derrota frente a Cerro Porteño, el equipo de Julio Falcioni intentará traerse un buen resultado de Asunción para encarar los dos partidos de local con mayor comodidad e intentar ubicarse en el Grupo G.

En Bet365, el equipo argentino va "de punto" y el favorito es Olimpia. Un triunfo de Colón entrega 9 dólares por cada 4 que se apuesten, mientras que el de los paraguayos paga 5 dólares por cada 4 apostados.