Temporada tras temporada, los equipos brasileños cada vez se vuelven más y más fuertes con los refuerzos de mega lujo que traen desde Europa y desde Asia pero con jugadores de amplio recorrido. El primer de ellos fue Flamengo, que para ganar la Copa Libertadores 2019 contrató a Felipe Luiz y a Rafinha en la defensa. No se quedaron atrás y trajeron tiempo después a David Luiz, Kenedy y Andreas Pereira desde el Viejo Continente.

Atlético Mineiro fue otro equipo que siguió con el mismo plan de magnificar su plantel y con el correr de las últimas temporadas contrataron a Hulk, Diego Costa, Mariano y otros. Así y todo, no lograron ganar la Libertadores 2021 pero sí el Brasileirao.

Sin embargo, lo de estos dos equipos con enormes planteles puede quedar totalmente disminuido si se concreta lo que el Corinthians está buscando. El Timao está queriendo llevarse a sus filas a Luis Suárez para hacerlo el delantero estrella del fútbol sudamericano.

Al haber quedado quinto en el último Brasileirao, los de Sao Paulo se metieron en la Copa Libertadores 2022 y quieren ser firmes candidatos a ganarla, como hicieron por última y única vez en 2012, cuando vencieron en la final al Boca de Julio César Falcioni.

Con el ex Arsenal Willian en sus filas y el regreso de Paulinho confirmado, el Timao se está armando un equipo nivel top del continente y quiere cerrarlo con la llegada de Suárez. Ahora bien, ¿qué posibilidad hay? Realmente, muy pocas.

Si bien es el deseo del Presidente del Corinthians, Duílio Monteiro Alveses, Suárez explicó que no ve factible su vuelta a Sudamérica en una entrevista que brindó a 'Bola da vez': "Voy a cumplir 35, me queda un año más en el Atlético y valoro tanto el esfuerzo que he hecho para estar en lo máximo del fútbol y dejar una buena imagen, que volver al fútbol sudamericano con 36, 37 años, la gente te va exigir como si tuvieras 27 o 30", contó y agregó: "La presión que vos sentís acá en Sudamérica es más que en países como Estados Unidos, Asia o donde quieras disfrutar con 37 años". Difícil panorama si quieren llevárselo para la Copa.